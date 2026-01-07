일본은행의 기업 상품 물가 지수 y/y는 해당 달의 국내 제품 가격 변동을 전년도 같은 달과 비교하여 반영합니다. 이 물가 지수는 기업들 간에 거래되는 상품들의 가격을 반영합니다. 이 지수는 2003년 1월부터 계산되었습니다. 그것은 도매물가지수라고 불립니다.

일본은행은 정부행정기구는 아니지만, 통화정책은 행정범위에 속하며, 독립행정위원회에 준하는 것으로 간주합니다.

거시경제적으로도 장기적 물가안정이 중요하지만, 정치권은 단기적 접근을 선호하는 경향이 있기 때문에 장기적인 공익 안보와 정치적 중립성의 관점에서 자율성이 인정됩니다.

기업물가지수(CGPI)는 일본 기업들이 구매한 제품의 판매가격 변동을 측정하는 지표입니다. CPGI는 제조자의 관점에서 일본의 인플레이션율 변화를 측정하며 소비자물가지수(CPI)와 상관관계가 있습니다.

일본에는 이 지수에 강한 영향을 미칠 수 있는 많은 대형 재해들이 있습니다. 예상보다 높은 판독치는 일반적으로 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되는 반면, 예상보다 낮은 판독치는 JPY에 대해 부정적/약세로 해석됩니다.

