식품 및 에너지를 제외한 도쿄 소비자 물가 지수는 도쿄의 23개 쿠 지역의 가구가 구매한 상품 및 서비스의 가격 변동을 측정합니다. 이 지수는 식품과 에너지를 제외한 도쿄에서 구매한 상품과 서비스의 가격 변동을 반영합니다.

도쿄에는 23개의 구와 다른 도시들이 있습니다. 23개 지방 자치단체는 도쿄의 핵심을 구성하고 있으며, 따라서 지수는 이러한 지역 전체에 걸쳐 요약됩니다.

이 지수는 해당 달의 소비자 관점에서 전년도 같은 달에 비해 물가 변동을 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되며, 세금과 사회 납부는 포함되지 않습니다. 식품과 에너지 가격은 높은 변동성 때문에 지수에서 제외됩니다.

도쿄 CPI는 국가 CPI에 앞서 발표되며, 국가의 인플레이션에 대한 예비 평가를 제공합니다. 도쿄 핵심 소비자 물가 지수(CPI)는 식품을 제외한 도쿄에서 구매한 상품과 서비스의 가격 변동을 측정하는 지표입니다.

예상보다 높은 판독치는 JPY에 대해 양/불리시(positive/bullish)로 간주되는 반면, 예상보다 낮은 판독치는 JPY에 대해 음/베어시(bearish)로 해석됩니다.

마지막 값: