일본 기업경기실사지수(BSI) 대형제조업 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
재무성 (Ministry of Finance)
분야:
비즈니스
중간 4.7 0.2
3.8
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.0
4.7
다음 발표 실제 예측
이전
BSI(Business Sensitory Index) 대규모 제조 조건은 일본의 주요 제조업체들이 비즈니스 환경을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다. 제조업 의존도가 높은 일본 경제력의 핵심 지표로 꼽힙니다.

이 지수는 10억 엔 이상의 기업 자본 소유의 산업체 경영자들을 대상으로 한 조사에 기초하여 매월 계산됩니다. 자본금이 10억 엔 이상인 회사는 2500개에 불과합니다.

이 지수는 일본 제조업의 심리와 전반적인 경제 상태를 규정합니다. 그것은 일주일 후에 발표되는 탄칸 대형 제조업 지수의 움직임을 예측할 수 있게 해줍니다.

예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 기업경기실사지수(BSI) 대형제조업 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4 Q 2025
4.7
0.2
3.8
3 Q 2025
3.8
-0.8
-4.8
2 Q 2025
-4.8
-2.5
-2.4
1 Q 2025
-2.4
-1.3
6.3
4 Q 2024
6.3
2.9
4.5
3 Q 2024
4.5
3.8
-1.0
2 Q 2024
-1.0
-0.8
-6.7
1 Q 2024
-6.7
-5.5
5.7
4 Q 2023
5.7
7.3
5.4
3 Q 2023
5.4
1.2
-0.4
2 Q 2023
-0.4
0.1
-10.5
1 Q 2023
-10.5
-4.2
-3.6
4 Q 2022
-3.6
0.1
1.7
3 Q 2022
1.7
3.5
-9.9
2 Q 2022
-9.9
-17.3
-7.6
1 Q 2022
-7.6
-0.9
7.9
4 Q 2021
7.9
18.8
7.0
3 Q 2021
7.0
24.7
-1.4
2 Q 2021
-1.4
-23.8
1.6
1 Q 2021
1.6
25.9
21.6
4 Q 2020
21.6
8.8
0.1
3 Q 2020
0.1
-44.2
-52.3
2 Q 2020
-52.3
-13.3
-17.2
1 Q 2020
-17.2
-9.2
-7.8
4 Q 2019
-7.8
4.5
-0.2
3 Q 2019
-0.2
0.8
-10.4
2 Q 2019
-10.4
-2.3
-7.3
1 Q 2019
-7.3
-2.1
5.5
4 Q 2018
5.5
8.3
6.5
3 Q 2018
6.5
3.6
-3.2
2 Q 2018
-3.2
-3.8
2.9
1 Q 2018
2.9
-1.8
9.7
4 Q 2017
9.7
4.2
9.4
3 Q 2017
9.4
4.8
-2.9
2 Q 2017
-2.9
-3.1
1.1
1 Q 2017
1.1
7.5
4 Q 2016
7.5
2.9
3 Q 2016
2.9
-11.1
2 Q 2016
-11.1
-7.9
1 Q 2016
-7.9
3.8
4 Q 2015
3.8
11.0
3 Q 2015
11.0
-6.0
2 Q 2015
-6.0
2.4
1 Q 2015
2.4
8.1
4 Q 2014
8.1
12.7
3 Q 2014
12.7
-13.9
2 Q 2014
-13.9
12.5
1 Q 2014
12.5
9.7
4 Q 2013
9.7
15.2
3 Q 2013
15.2
5.0
12
