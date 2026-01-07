일본 기업경기실사지수(BSI) 대형제조업 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)
BSI(Business Sensitory Index) 대규모 제조 조건은 일본의 주요 제조업체들이 비즈니스 환경을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다. 제조업 의존도가 높은 일본 경제력의 핵심 지표로 꼽힙니다.
이 지수는 10억 엔 이상의 기업 자본 소유의 산업체 경영자들을 대상으로 한 조사에 기초하여 매월 계산됩니다. 자본금이 10억 엔 이상인 회사는 2500개에 불과합니다.
이 지수는 일본 제조업의 심리와 전반적인 경제 상태를 규정합니다. 그것은 일주일 후에 발표되는 탄칸 대형 제조업 지수의 움직임을 예측할 수 있게 해줍니다.
예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 기업경기실사지수(BSI) 대형제조업 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
