BSI(Business Sensitory Index) 대규모 제조 조건은 일본의 주요 제조업체들이 비즈니스 환경을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다. 제조업 의존도가 높은 일본 경제력의 핵심 지표로 꼽힙니다.

이 지수는 10억 엔 이상의 기업 자본 소유의 산업체 경영자들을 대상으로 한 조사에 기초하여 매월 계산됩니다. 자본금이 10억 엔 이상인 회사는 2500개에 불과합니다.

이 지수는 일본 제조업의 심리와 전반적인 경제 상태를 규정합니다. 그것은 일주일 후에 발표되는 탄칸 대형 제조업 지수의 움직임을 예측할 수 있게 해줍니다.

예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.

