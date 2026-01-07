탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다.

BoJ 탄칸 대형 제조 지수는 일정한 기간 동안 경제 성장 속도와 기업 환경에 대한 대기업들의 심리를 보여줍니다. 대기업은 자본금이 3억 엔 이상인 기업 또는 300명 이상의 직원을 둔 기업입니다. 이 계산은 비즈니스 환경, 수요 및 공급, 재고, 생산, 고용, 재무 상태, 이익, 세금 및 신용 조건, 제품 가격 변동에 대한 질문을 포함하는 설문 조사를 기반으로 합니다.

산업재의 수출은 국내총생산(GDP)의 중요한 부분을 차지하고 있기 때문에 지수는 일본의 경제 발전 수준과 제조업의 상황을 규정합니다.

이 지수는 일본 경제의 중요한 지표이며 제조업의 영향이 큽니다. 0보다 크면 개선점을 나타내지만, 0보다 작으면 저하를 나타냅니다.

