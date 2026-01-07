일본은행(BOJ) 탄칸 대형 제조 지수 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)
탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.
탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다.
BoJ 탄칸 대형 제조 지수는 일정한 기간 동안 경제 성장 속도와 기업 환경에 대한 대기업들의 심리를 보여줍니다. 대기업은 자본금이 3억 엔 이상인 기업 또는 300명 이상의 직원을 둔 기업입니다. 이 계산은 비즈니스 환경, 수요 및 공급, 재고, 생산, 고용, 재무 상태, 이익, 세금 및 신용 조건, 제품 가격 변동에 대한 질문을 포함하는 설문 조사를 기반으로 합니다.
산업재의 수출은 국내총생산(GDP)의 중요한 부분을 차지하고 있기 때문에 지수는 일본의 경제 발전 수준과 제조업의 상황을 규정합니다.
이 지수는 일본 경제의 중요한 지표이며 제조업의 영향이 큽니다. 0보다 크면 개선점을 나타내지만, 0보다 작으면 저하를 나타냅니다.
"일본은행(BOJ) 탄칸 대형 제조 지수 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
