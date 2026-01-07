연간 주택 개시는 보고된 달에 시작된 신규 주택 프로젝트의 수 변화를 연간 기준으로 보여줍니다. 이 자료는 국토교통부가 발행한 것입니다.

건설 데이터는 계절 및 기타 요인에 따라 양이 크게 달라지기 때문에 월별 비교가 어렵습니다. 예를 들어, 일본에서는 장마철 이후와 여름에 건설량이 증가하고 추운 지역에서는 늦가을에 건설량이 크게 감소합니다. 따라서 계절 조정 주택지표를 연가치로 환산하면 기간 간 효율적인 비교가 가능하기 때문에 보다 편리한 것으로 간주합니다.

공사를 시작하기 전에 회사는 공사 시작 통보를 해야 합니다. 지표는 이러한 통지를 기반으로 계산됩니다. 기업은 건설 영역과 추정 비용을 표시하며, 이를 통해 다른 유형의 생산 활동(예: 건축 자재 생산)과 건설 부문 고용에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. 게다가, 새 주택에 대한 수요의 증가는 새 가구, 가전제품 등과 같은 새로운 주택 구매자들에게 필요한 다른 상품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 일반적으로, 새로운 주택에 대한 수요의 증가는 인구 복지의 성장을 가리킵니다.

그러므로 주택 시세에 대한 높은 수치는 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: