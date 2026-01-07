일본 제3차 산업활동지수 m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
제3차 산업활동 m/m는 전월 대비 일본 국내 서비스업종의 변화를 반영합니다. 경제통상산업성(METI)이 발표한 제3차 산업활동은 일본 제3차 산업 활동의 척도입니다.
지수 계산에는 정보통신, 에너지, 유틸리티, 교통, 금융, 보험, 관광, 은행, 교육 등과 같은 모든 주요 서비스 부문이 포함됩니다.
3차 산업 지수는 기업이 구매한 서비스의 총 가치 변화를 측정합니다. 그것은 경제 건전성의 주요 지표입니다.
일본에서는 과거에는 90%가 농부였고 1차 산업에 종사했지만 최근 몇 십 년 사이에 3차 산업의 비율이 증가했습니다. 그러나 농업에 적합한 토지가 부족하기 때문에, 그것은 큰 산업이 아닌 경향이 있습니다. 일부 사람들은 3차 산업의 열악한 근무 환경 때문에 1차 산업으로 돌아갑니다.
일본 경제가 수출에 의존하고 있기 때문에 서비스 분야의 데이터는 보통 통화 시장에서 낮은 변동성을 만들어 냅니다. 하지만 예상을 뛰어넘는 성장은 엔화에 플러스로 작용할 수 있습니다.
"일본 제3차 산업활동지수 m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
