산업생산은 경제통상산업부가 발표한 광공업 활동 지표입니다. 이는 전월 대비 국내 산업부문 생산량의 변화를 반영합니다. 이 보고서에는 산업, 광업 및 에너지를 포함한 일본의 모든 생산 부문에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.

산업제품을 생산하는 국내 사업장에서의 생산, 출하, 재고활동, 산업장비 생산현황, 각종 장비 생산능력 동향 등을 파악하고자 합니다.

산업생산은 일본의 GDP가 공산품 수출에 크게 의존하고 있기 때문에 일본 경제의 주요 지표 중 하나입니다. 기대 이상의 산업 생산 증가는 일본 엔화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 다음 달 생산 계획을 파악함으로써 일본의 생산 활동 동향을 빠르게 파악할 수 있습니다.

