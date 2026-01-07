핵심 CPI y/y는 일본의 가구가 구매한 재화 및 서비스 가격의 변화를 반영합니다. 이 지수는 해당 달의 소비자 관점에서 전년도 같은 달에 비해 물가 변동을 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되며, 세금과 사회 납부는 포함되지 않습니다. 식품 가격은 높은 변동성 때문에 지수에서 제외됩니다.

이 지수는 그 나라의 인플레이션과 경제 발전을 측정하는 데 사용됩니다. 국가 핵심 소비자 물가 지수(CPI)는 식품과 에너지를 제외한 상품과 서비스의 가격 변동을 측정하는 지표입니다.

CPI는 소비자의 관점에서 가격 변동을 측정합니다. 기대 이상의 성장은 일본 엔화에 플러스로 보여집니다.

BoJ는 보통 핵심 인플레이션 데이터에 더 많은 주의를 기울입니다. 이 지수는 일본의 구매 동향과 인플레이션의 변화를 측정하는 중요한 방법입니다. 최근 몇 년간 일본의 소비는 부진했고, 향후 소비세 인상은 소비를 더욱 줄일 것으로 예상됩니다.

