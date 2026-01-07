캘린더섹션

경제 달력

국가

일본 기계 오더 y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
일본 공작기계 제작자 협회 (Japan Machine Tool Builders' Association)
분야:
비즈니스
낮음 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

공작기계 주문 데이터는 일본 공작기계 제작자 협회에 의해 매월 공개됩니다. 이 수치는 일본의 공작기계 제조 기업에서 받은 모든 주문의 가치 변화를 보여줍니다.

그 보고서는 예비와 최종의 두 가지 버전으로 되어 있습니다. 이 두 가지는 대개 상관관계가 좋으므로 예비 간행물에 더 많은 관심이 집중됩니다.

공작기계 및 산업용 장비는 생산 수단입니다. 따라서 이 지표는 자본 지출 및 생산 부문 활동의 선행 지표로 간주되며, 공작기계 주문의 증가가 생산 증가보다 우선합니다. 반대로 공작기계 주문 감소는 경제 상황의 불확실성, 생산 감소 및 감원 가능성을 의미하기 때문에 불리하게 여겨집니다.

이 지수는 생산과 국가 경제의 선행지표로 여겨지기 때문에, 이 발행물은 일본 엔화에 제한적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예상보다 높은 수치는 JPY에 대해 긍정적으로, 낮은 수치는 부정적으로 간주해야 합니다.

마지막 값:

실제 자료

"일본 기계 오더 y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
10월 2025
N/D
9.9%
9월 2025
9.9%
8.5%
8월 2025
8.1%
-0.5%
7월 2025
3.6%
-0.5%
6월 2025
-0.5%
3.4%
5월 2025
3.4%
7.7%
4월 2025
7.7%
11.4%
3월 2025
11.4%
3.5%
2월 2025
3.4%
4.7%
1월 2025
4.7%
12.6%
12월 2024
11.2%
3.0%
11월 2024
3.0%
9.4%
10월 2024
9.3%
-6.4%
9월 2024
-6.5%
-3.5%
8월 2024
-3.5%
8.4%
7월 2024
8.4%
9.7%
6월 2024
9.7%
4.2%
5월 2024
4.2%
-11.6%
4월 2024
-11.6%
-8.5%
3월 2024
-8.5%
-8.0%
2월 2024
-8.0%
-14.1%
1월 2024
-14.1%
-9.6%
12월 2023
-9.9%
-13.6%
11월 2023
-13.6%
-20.6%
10월 2023
-20.6%
-11.2%
9월 2023
-11.2%
-17.5%
8월 2023
-17.6%
-19.7%
7월 2023
-19.8%
-22.2%
6월 2023
-21.7%
-22.2%
5월 2023
-22.2%
-14.4%
4월 2023
-12.7%
-15.2%
3월 2023
-15.2%
-10.7%
2월 2023
-10.7%
-9.7%
1월 2023
-9.7%
1.0%
12월 2022
1.0%
-7.8%
11월 2022
-7.8%
-5.5%
10월 2022
-5.4%
4.3%
9월 2022
4.3%
10.7%
8월 2022
10.7%
5.5%
7월 2022
5.5%
17.1%
6월 2022
17.1%
23.7%
5월 2022
23.7%
25.0%
4월 2022
25.0%
30.2%
3월 2022
30.2%
31.6%
2월 2022
31.6%
61.4%
1월 2022
61.4%
40.5%
12월 2021
40.5%
64.0%
11월 2021
64.0%
81.5%
10월 2021
81.5%
71.9%
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드