공작기계 주문 데이터는 일본 공작기계 제작자 협회에 의해 매월 공개됩니다. 이 수치는 일본의 공작기계 제조 기업에서 받은 모든 주문의 가치 변화를 보여줍니다.

그 보고서는 예비와 최종의 두 가지 버전으로 되어 있습니다. 이 두 가지는 대개 상관관계가 좋으므로 예비 간행물에 더 많은 관심이 집중됩니다.

공작기계 및 산업용 장비는 생산 수단입니다. 따라서 이 지표는 자본 지출 및 생산 부문 활동의 선행 지표로 간주되며, 공작기계 주문의 증가가 생산 증가보다 우선합니다. 반대로 공작기계 주문 감소는 경제 상황의 불확실성, 생산 감소 및 감원 가능성을 의미하기 때문에 불리하게 여겨집니다.

이 지수는 생산과 국가 경제의 선행지표로 여겨지기 때문에, 이 발행물은 일본 엔화에 제한적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예상보다 높은 수치는 JPY에 대해 긍정적으로, 낮은 수치는 부정적으로 간주해야 합니다.

