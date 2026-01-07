일본의 무역수지 지수는 수출과 수입의 차이를 보여줍니다. 무역수지는 보고기간 동안 수입품과 수출품 사이의 가치 차이를 측정합니다. 플러스 값은 무역 흑자를 나타내고 마이너스 값은 무역 적자를 나타냅니다. 값이 양수이면 수입보다 더 많은 상품과 서비스가 수출되었음을 나타냅니다.

일본은 원유를 얻을 수 있는 나라가 아니기 때문에 에너지의 대부분은 산유국에 의존하고 있습니다. 수력, 지열, 풍력, 원자력도 있지만 화력에 비해 비중이 낮습니다. 따라서, 일본은 원유를 대량으로 수입해야 하는데, 이것은 무역 수지에 큰 영향을 미칩니다.

일본의 무역수지는 유가가 급격히 상승했을 때 적자로 돌아섰지만 기본적으로는 항상 흑자를 내고 있습니다. 일본의 수출은 고부가가치 공산품인 반면 수입은 에너지와 산업용 원료를 많이 포함하고 증가 가능성은 현저히 낮기 때문입니다.

무역 수지 보고서가 일본 엔화에 미치는 영향은 모호하며 다른 많은 경제 지표에 따라 달라집니다.

