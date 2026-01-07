캘린더섹션

일본 핵심 기계 주문 m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국무조정실 (Cabinet Office)
분야:
비즈니스
낮음 7.0%
4.2%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.3%
7.0%
다음 발표 실제 예측
이전
일본 핵심기계 주문 m/m는 전월 대비 기준월 일본 기계회사의 신규 수주량을 측정합니다. 조선, 에너지 복합 기업은 수주 변동성이 커 계산대상에서 제외됩니다.

이것은 투자에 대한 중요한 지표이며 제조업 생산의 중요한 지표입니다. 기계 제조사에서 자본 투자 기계를 주문하는 단계에서 데이터가 등록되기 때문에 자본 투자 추세를 파악할 수 있습니다.

핵심 기계 주문은 실제 자본투자보다 6~9개월 앞선 지표로 꼽힙니다. 이 지수는 내구재에 대한 내수와 생산수단의 증가를 보여줍니다.

예상보다 높은 값은 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주됩니다. 예상보다 낮은 값은 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다. 단, 월별 이동량의 변동이 심하므로 분석 시 분기별 기준을 유지할 필요가 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 핵심 기계 주문 m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
7.0%
4.2%
9월 2025
N/D
-1.2%
-0.9%
8월 2025
-0.9%
1.0%
-4.6%
7월 2025
-4.6%
-2.4%
3.0%
6월 2025
3.0%
0.1%
-0.6%
5월 2025
-0.6%
-3.1%
-9.1%
4월 2025
-9.1%
7.8%
13.0%
3월 2025
13.0%
-0.2%
4.3%
2월 2025
4.3%
0.4%
-3.5%
1월 2025
-3.5%
0.0%
-0.8%
12월 2024
-1.2%
1.1%
3.4%
11월 2024
3.4%
0.5%
2.1%
10월 2024
2.1%
-0.5%
-0.7%
9월 2024
-0.7%
0.1%
-1.9%
8월 2024
-1.9%
1.5%
-0.1%
7월 2024
-0.1%
-0.9%
2.1%
6월 2024
2.1%
1.9%
-3.2%
5월 2024
-3.2%
4.6%
-2.9%
4월 2024
-2.9%
-4.7%
2.9%
3월 2024
2.9%
3.3%
7.7%
2월 2024
7.7%
1.0%
-1.7%
1월 2024
-1.7%
0.0%
1.9%
12월 2023
2.7%
0.8%
-4.9%
11월 2023
-4.9%
-0.5%
0.7%
10월 2023
0.7%
-0.7%
1.4%
9월 2023
1.4%
-0.1%
-0.5%
8월 2023
-0.5%
-1.8%
-1.1%
7월 2023
-1.1%
2.7%
2.7%
6월 2023
2.7%
-0.7%
-7.6%
5월 2023
-7.6%
-3.2%
5.5%
4월 2023
5.5%
3.9%
-3.9%
3월 2023
-3.9%
0.5%
-4.5%
2월 2023
-4.5%
0.2%
9.5%
1월 2023
9.5%
2.8%
0.3%
12월 2022
1.6%
4.9%
-8.3%
11월 2022
-8.3%
0.4%
5.4%
10월 2022
5.4%
-1.0%
-4.6%
9월 2022
-4.6%
1.8%
-5.8%
8월 2022
-5.8%
-3.1%
5.3%
7월 2022
5.3%
-0.4%
0.9%
6월 2022
0.9%
5.2%
-5.6%
5월 2022
-5.6%
-2.2%
10.8%
4월 2022
10.8%
-2.4%
7.1%
3월 2022
7.1%
1.8%
-9.8%
2월 2022
-9.8%
0.2%
-2.0%
1월 2022
-2.0%
-2.0%
3.1%
12월 2021
3.6%
0.7%
3.4%
11월 2021
3.4%
1.3%
3.8%
10월 2021
3.8%
0.2%
0.0%
9월 2021
0.0%
0.2%
-2.4%
