일본 핵심기계 주문 m/m는 전월 대비 기준월 일본 기계회사의 신규 수주량을 측정합니다. 조선, 에너지 복합 기업은 수주 변동성이 커 계산대상에서 제외됩니다.

이것은 투자에 대한 중요한 지표이며 제조업 생산의 중요한 지표입니다. 기계 제조사에서 자본 투자 기계를 주문하는 단계에서 데이터가 등록되기 때문에 자본 투자 추세를 파악할 수 있습니다.

핵심 기계 주문은 실제 자본투자보다 6~9개월 앞선 지표로 꼽힙니다. 이 지수는 내구재에 대한 내수와 생산수단의 증가를 보여줍니다.

예상보다 높은 값은 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주됩니다. 예상보다 낮은 값은 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다. 단, 월별 이동량의 변동이 심하므로 분석 시 분기별 기준을 유지할 필요가 있습니다.

마지막 값: