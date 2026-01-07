일본 핵심 기계 주문 m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)
|낮음
|7.0%
|
4.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.3%
|
7.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일본 핵심기계 주문 m/m는 전월 대비 기준월 일본 기계회사의 신규 수주량을 측정합니다. 조선, 에너지 복합 기업은 수주 변동성이 커 계산대상에서 제외됩니다.
이것은 투자에 대한 중요한 지표이며 제조업 생산의 중요한 지표입니다. 기계 제조사에서 자본 투자 기계를 주문하는 단계에서 데이터가 등록되기 때문에 자본 투자 추세를 파악할 수 있습니다.
핵심 기계 주문은 실제 자본투자보다 6~9개월 앞선 지표로 꼽힙니다. 이 지수는 내구재에 대한 내수와 생산수단의 증가를 보여줍니다.
예상보다 높은 값은 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주됩니다. 예상보다 낮은 값은 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다. 단, 월별 이동량의 변동이 심하므로 분석 시 분기별 기준을 유지할 필요가 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 핵심 기계 주문 m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
