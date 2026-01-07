수출 y/y 지표는 전년도 같은 달에 비해 해당 달의 상품 및 서비스 수출의 변화를 반영합니다. 수출에 관한 정보는 일본의 대외 무역 활동과 국외의 일본 제조업자들의 상품 수요를 평가하는 데 사용됩니다.

미국의 '금융위기' 영향으로 일본도 100년에 한 번 발생하는 글로벌 불황에 빠졌고 수출과 수입 모두 급감했습니다.

일본 수출의 주산물은 자동차와 자동차 부품, 반도체, 철강 등 전자부품입니다. "반도체 및 기타 전자부품" 수출은 주로 대만, 홍콩, 한국과 같은 아시아 국가들을 위한 것이며 미국과 EU를 제외하고 중국이 주도하고 있습니다. 철강 수출은 주로 중국, 태국, 한국을 위한 것입니다.

과거에는 전자제품도 주요 수출 품목이었지만 지금은 기술력 감소로 해외 시장에 밀려나고 있습니다. 애니메이션은 일본 산업으로도 잘 알려져 있지만 수익모델에 문제가 있기 때문에 수출의 가치로 반영되기 어렵습니다.

예상보다 높은 판독치는 JPY 시세에 긍정적인 반면, 예상보다 낮은 판독값은 대개 부정적입니다.

