일본 수출 y/y (Japan Exports y/y)
|중간
|N/D
|3.8%
|
3.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
수출 y/y 지표는 전년도 같은 달에 비해 해당 달의 상품 및 서비스 수출의 변화를 반영합니다. 수출에 관한 정보는 일본의 대외 무역 활동과 국외의 일본 제조업자들의 상품 수요를 평가하는 데 사용됩니다.
미국의 '금융위기' 영향으로 일본도 100년에 한 번 발생하는 글로벌 불황에 빠졌고 수출과 수입 모두 급감했습니다.
일본 수출의 주산물은 자동차와 자동차 부품, 반도체, 철강 등 전자부품입니다. "반도체 및 기타 전자부품" 수출은 주로 대만, 홍콩, 한국과 같은 아시아 국가들을 위한 것이며 미국과 EU를 제외하고 중국이 주도하고 있습니다. 철강 수출은 주로 중국, 태국, 한국을 위한 것입니다.
과거에는 전자제품도 주요 수출 품목이었지만 지금은 기술력 감소로 해외 시장에 밀려나고 있습니다. 애니메이션은 일본 산업으로도 잘 알려져 있지만 수익모델에 문제가 있기 때문에 수출의 가치로 반영되기 어렵습니다.
예상보다 높은 판독치는 JPY 시세에 긍정적인 반면, 예상보다 낮은 판독값은 대개 부정적입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 수출 y/y (Japan Exports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용