대형 소매상 판매는 해당 달에 일본의 대형 상점, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓에서 판매된 상품의 총 가치의 전년도 같은 달에 비해 변동을 반영합니다.

이 지수는 소비자의 소비와 신뢰 수준을 평가합니다. 그것은 국가의 소비자 지출, 인플레이션, 경제 발전 수준을 평가하는 데 사용됩니다. 지수 성장은 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

경제통상산업부가 발표한 대형마트 매출은 대형마트, 체인편의점, 슈퍼마켓 등에서 판매되는 상품의 총가치를 포착한 것입니다. 그 지수는 개인 소비를 나타내는 중요한 지표입니다. 그것은 또한 소비자 신뢰와 상관관계가 있으며 일본 경제 속도를 나타내는 지표로 여겨집니다.

최근 몇 년 동안, 일본 소매점들의 운영은 외국 계열의 온라인 상점들로 인해 더 어려워졌습니다. 2010년 이후 스마트폰이 보급되면서 IT 기술이 없던 대중들도 인터넷 소매점을 이용하기 시작했습니다. 이것은 일본 소매업자들에게 부정적인 영향을 끼칩니다.

