일본 대형 소매 판매 y/y (Japan Large Retailer's Sales y/y)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
경제통상산업부 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
분야:
소비자
중간 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
대형 소매상 판매는 해당 달에 일본의 대형 상점, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓에서 판매된 상품의 총 가치의 전년도 같은 달에 비해 변동을 반영합니다.

  이 지수는 소비자의 소비와 신뢰 수준을 평가합니다. 그것은 국가의 소비자 지출, 인플레이션, 경제 발전 수준을 평가하는 데 사용됩니다. 지수 성장은 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

경제통상산업부가 발표한 대형마트 매출은 대형마트, 체인편의점, 슈퍼마켓 등에서 판매되는 상품의 총가치를 포착한 것입니다. 그 지수는 개인 소비를 나타내는 중요한 지표입니다. 그것은 또한 소비자 신뢰와 상관관계가 있으며 일본 경제 속도를 나타내는 지표로 여겨집니다.

최근 몇 년 동안, 일본 소매점들의 운영은 외국 계열의 온라인 상점들로 인해 더 어려워졌습니다. 2010년 이후 스마트폰이 보급되면서 IT 기술이 없던 대중들도 인터넷 소매점을 이용하기 시작했습니다. 이것은 일본 소매업자들에게 부정적인 영향을 끼칩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 대형 소매 판매 y/y (Japan Large Retailer's Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
10월 2025
N/D
0.6%
1.9%
9월 2025
1.9%
0.5%
1.8%
8월 2025
1.8%
0.4%
0.4%
7월 2025
0.4%
0.7%
-0.1%
6월 2025
-0.1%
0.9%
0.6%
5월 2025
0.6%
1.5%
1.5%
4월 2025
1.5%
1.1%
1.7%
3월 2025
1.7%
2.4%
0.7%
2월 2025
0.6%
2.7%
3.6%
1월 2025
2.9%
3.6%
2.9%
12월 2024
2.9%
4.4%
3.5%
11월 2024
3.5%
4.2%
-0.4%
10월 2024
-0.5%
4.7%
1.6%
9월 2024
1.8%
3.2%
4.3%
8월 2024
4.4%
3.0%
1.1%
7월 2024
1.1%
4.6%
6.6%
6월 2024
6.6%
4.9%
4.1%
3월 2024
6.4%
7.2%
2월 2024
7.2%
3.3%
1월 2024
3.3%
2.5%
12월 2023
2.5%
4.2%
11월 2023
4.2%
4.6%
3.7%
10월 2023
3.7%
4.6%
4.5%
9월 2023
4.5%
4.4%
6.0%
8월 2023
6.0%
4.2%
5.5%
7월 2023
5.5%
4.1%
6월 2023
4.1%
4.1%
3.4%
5월 2023
3.4%
4.0%
4.8%
4월 2023
4.8%
3.8%
3.2%
3월 2023
3.2%
3.8%
4.7%
2월 2023
4.7%
3.6%
4.9%
1월 2023
5.3%
3.4%
3.6%
12월 2022
3.6%
3.4%
2.4%
11월 2022
2.4%
3.5%
4.1%
10월 2022
4.1%
3.8%
4.1%
9월 2022
4.1%
3.6%
3.8%
8월 2022
3.8%
3.2%
2.8%
7월 2022
2.8%
2.8%
1.3%
6월 2022
1.3%
2.1%
8.5%
5월 2022
8.5%
1.3%
4.0%
4월 2022
4.0%
0.8%
1.5%
3월 2022
1.5%
0.3%
0.1%
2월 2022
0.1%
0.3%
2.6%
1월 2022
2.6%
-0.5%
1.4%
12월 2021
1.4%
-0.5%
1.5%
11월 2021
1.4%
0.0%
0.9%
10월 2021
0.9%
5.2%
-1.3%
9월 2021
-1.3%
6.4%
-4.7%
8월 2021
-4.7%
12.3%
1.3%
