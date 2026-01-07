일본 대형 소매 판매 y/y (Japan Large Retailer's Sales y/y)
|중간
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
대형 소매상 판매는 해당 달에 일본의 대형 상점, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓에서 판매된 상품의 총 가치의 전년도 같은 달에 비해 변동을 반영합니다.
이 지수는 소비자의 소비와 신뢰 수준을 평가합니다. 그것은 국가의 소비자 지출, 인플레이션, 경제 발전 수준을 평가하는 데 사용됩니다. 지수 성장은 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
경제통상산업부가 발표한 대형마트 매출은 대형마트, 체인편의점, 슈퍼마켓 등에서 판매되는 상품의 총가치를 포착한 것입니다. 그 지수는 개인 소비를 나타내는 중요한 지표입니다. 그것은 또한 소비자 신뢰와 상관관계가 있으며 일본 경제 속도를 나타내는 지표로 여겨집니다.
최근 몇 년 동안, 일본 소매점들의 운영은 외국 계열의 온라인 상점들로 인해 더 어려워졌습니다. 2010년 이후 스마트폰이 보급되면서 IT 기술이 없던 대중들도 인터넷 소매점을 이용하기 시작했습니다. 이것은 일본 소매업자들에게 부정적인 영향을 끼칩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 대형 소매 판매 y/y (Japan Large Retailer's Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용