탄칸 소규모 제조업 전망은 다음 분기의 기업 환경과 경제 성장 속도에 대한 일본의 소규모 산업 기업들을 대상으로 한 설문 조사를 반영합니다. 응답자들은 사업 조건, 수급, 재고, 생산량, 고용, 이익 등에 대해 질문을 받습니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다.

이 조사는 전국에 있는 약 10,000개의 중소기업 회사들을 대상으로 분기별로 실시됩니다. 중소기업은 다음과 같이 정의됩니다. 도매업의 경우 자본금은 1억엔 미만, 회사는 100인 미만, 제조업 등의 경우 자본금은 3억엔 미만, 직원수는 300인 미만입니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 사업 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사하고 있습니다. 응답자는 호의적, 그다지 호의적이지 않음, 불리함, 세 가지 대안 중에서 선택할 수 있습니다.

리먼 쇼크 이후 중소기업들의 체감경기가 급격히 떨어졌습니다. 하지만, 그 이후로 그것은 회복되고 있고, 조사는 리먼 쇼크 이전 수준에 도달했습니다. 도소매업과 서비스업은 침체된 경향을 보이고 있고 제조업과 건설업은 쇠퇴하고 있습니다.

일본에는 많은 중소기업들이 있지만, 최근 몇 년 동안 경영자들의 고령화와 후계자들의 부족으로 인해 파산 문제가 있습니다.

