일본 일자리 대 지원자 비율 (Japan Jobs to Applicants Ratio)
|낮음
|1.18
|1.18
|
1.18
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.17
|
1.18
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
구직자 비율은 일본 노동 시장의 수급 균형을 나타냅니다. 지표는 월별로 발표됩니다. 이 지수는 노동시장과 국가경제발전을 종합적으로 평가하는 데 사용됩니다.
이 비율은 구직자 대 직장의 비율을 나타냅니다. 이것은 경제의 고용 건전성을 나타내는 지표입니다. 노동시장의 수급 상황을 보여주는 대표적인 지표입니다. 지표 자료는 고용안정국을 통한 취업과 취업에 국한되며 신규 졸업자는 제외된다는 점을 유념해야 합니다.
예상보다 높은 숫자는 JPY에 대해 긍정적으로, 낮은 숫자는 부정적으로 간주해야 합니다.
일본에서는 신입사원과 중간고사 채용의 차이가 뚜렷하고, 많은 기업들이 신입사원을 선호하는 경향이 있습니다. 많은 일본 기업들이 평생 고용을 유지해 왔고, 새로운 졸업생들을 기업 문화와 양립시키기 쉽다는 사실에서 비롯되었습니다.
일본에서는 일손이 부족하다고 하지만, 고용 임금이 반드시 오르는 것은 아닙니다. 초과 근무 수당은 종종 일본에서 공평하게 지급되지 않지만, 많은 일본인들은 여전히 파업을 하거나 직장을 옮기지 않습니다. 반복적인 이직은 좋지 않다는 통념 때문입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 일자리 대 지원자 비율 (Japan Jobs to Applicants Ratio)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
