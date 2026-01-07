탄칸은 일본은행의 통계조사로서, 일본 전역의 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 탄칸 소규모 비제조업 전망은 다음 분기의 경제 성장 속도와 기업 환경에 대한 일본의 소규모 서비스 업체의 전망을 반영합니다.

일본에는 약 380만 개의 작은 회사들이 있습니다. 이 설문 조사는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 서면 또는 온라인 설문지로 실시됩니다. 응답자들은 사업 조건, 수급, 주문량, 고용, 이익 등에 대해 질문을 받습니다. 질문 항목은 회사의 주관적 판단을 반영한 '판단 항목', 예·현금 등 실제 수치를 반영해야 하는 '매출가치', 계획가치를 반영한 '카운트 항목'으로 크게 나뉩니다. 응답자는 호의적, 그다지 호의적이지 않음, 불리함, 세 가지 대안 중에서 선택할 수 있습니다.

예상되는 수치가 높을수록 JPY 시세에 긍정적으로 표시되는 반면 낮을수록 부정적으로 표시됩니다.

