BoJ 탄칸 소규모 총 산업 카펙스는 은행을 제외한 일본 경제의 모든 부문의 연간 분기별 지출 전망치입니다. 이 조사는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사입니다. 이는 국가 전체의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화 정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다.

소기업은 다음과 같이 정의됩니다: 도매업의 경우 자본금은 1억엔 미만이고, 회사는 100인 미만이며, 제조업 및 기타의 경우 자본금은 3억엔 미만이며, 직원 수는 300인 미만입니다.

이 설문 조사는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 실시됩니다.

이 지수는 일본의 투자 환경을 평가하기 위해 사용됩니다. 예측값을 초과하는 지수 값은 엔화에 긍정적인 영향을 미칩니다.

경기 회복기에는 기업 이익 호조를 배경으로 자본투자가 활발했습니다. 그러나 경기회복단계에서 통상소득과 현금흐름의 비율 측면에서 자본지출을 살펴보면 과거보다 더 신중합니다.

