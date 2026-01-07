일본은행(BoJ) 탄칸 대규모 비제조업 전망 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)
|낮음
|28
|28
|
28
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|27
|
28
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.
탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다. 금융권을 제외한 업계 대표들을 대상으로 한 조사 결과입니다. 이는 서비스 기업들이 다음 분기의 비즈니스 환경과 경제 성장 속도에 대한 예측을 반영합니다.
경영환경, 수요 및 공급, 주문, 고용, 소득, 세금 및 신용상태를 평가합니다. 전력 및 가스 산업, 교통 및 통신 산업, 도소매 산업, 건설 산업, 부동산 산업은 비제조업으로 분류됩니다.
일본 국립단기경제조사은행(Bank of Japan)이 발표한 일본 은행(BOJ) 대형 비제조업 전망은 일본 서비스 산업의 전반적인 상황을 판단하는 지표입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본은행(BoJ) 탄칸 대규모 비제조업 전망 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용