탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다. 금융권을 제외한 업계 대표들을 대상으로 한 조사 결과입니다. 이는 서비스 기업들이 다음 분기의 비즈니스 환경과 경제 성장 속도에 대한 예측을 반영합니다.

경영환경, 수요 및 공급, 주문, 고용, 소득, 세금 및 신용상태를 평가합니다. 전력 및 가스 산업, 교통 및 통신 산업, 도소매 산업, 건설 산업, 부동산 산업은 비제조업으로 분류됩니다.

일본 국립단기경제조사은행(Bank of Japan)이 발표한 일본 은행(BOJ) 대형 비제조업 전망은 일본 서비스 산업의 전반적인 상황을 판단하는 지표입니다.

