일본은행(BoJ) 탄칸 대규모 비제조업 전망 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
일본은행 (Bank of Japan)
분야:
비즈니스
탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다. 금융권을 제외한 업계 대표들을 대상으로 한 조사 결과입니다. 이는 서비스 기업들이 다음 분기의 비즈니스 환경과 경제 성장 속도에 대한 예측을 반영합니다.

경영환경, 수요 및 공급, 주문, 고용, 소득, 세금 및 신용상태를 평가합니다. 전력 및 가스 산업, 교통 및 통신 산업, 도소매 산업, 건설 산업, 부동산 산업은 비제조업으로 분류됩니다.

일본 국립단기경제조사은행(Bank of Japan)이 발표한 일본 은행(BOJ) 대형 비제조업 전망은 일본 서비스 산업의 전반적인 상황을 판단하는 지표입니다.

"일본은행(BoJ) 탄칸 대규모 비제조업 전망 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4 Q 2025
28
28
28
3 Q 2025
28
28
27
2 Q 2025
27
27
28
1 Q 2025
28
28
28
4 Q 2024
28
27
28
3 Q 2024
28
26
27
2 Q 2024
27
28
27
1 Q 2024
27
23
27
4 Q 2023
24
22
21
3 Q 2023
21
23
20
2 Q 2023
20
16
15
1 Q 2023
15
8
11
4 Q 2022
11
12
11
3 Q 2022
11
10
13
2 Q 2022
13
12
7
1 Q 2022
7
19
9
4 Q 2021
8
6
3
3 Q 2021
3
-4
3
2 Q 2021
3
-3
-1
1 Q 2021
-1
-17
-6
4 Q 2020
-6
-14
-11
3 Q 2020
-11
-17
-14
2 Q 2020
-14
-49
-1
1 Q 2020
-1
24
18
4 Q 2019
18
11
15
3 Q 2019
15
17
17
2 Q 2019
17
20
20
1 Q 2019
20
18
20
4 Q 2018
20
23
22
3 Q 2018
22
23
21
2 Q 2018
21
21
20
1 Q 2018
20
20
20
4 Q 2017
20
18
19
3 Q 2017
19
18
18
2 Q 2017
18
15
16
1 Q 2017
16
16
4 Q 2016
16
16
3 Q 2016
16
17
2 Q 2016
17
17
1 Q 2016
17
18
4 Q 2015
18
19
3 Q 2015
19
21
2 Q 2015
21
17
1 Q 2015
17
15
4 Q 2014
15
14
3 Q 2014
14
19
2 Q 2014
19
13
1 Q 2014
13
17
4 Q 2013
17
14
3 Q 2013
14
12
12
