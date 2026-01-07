일본 산업 생산 y/y (Japan Industrial Production y/y)
산업 생산 y/y는 해당 달의 일본 산업 부문 생산량이 전년 같은 달에 비해 변화했음을 보여줍니다. 이 보고서에는 산업, 광업 및 에너지를 포함한 일본의 모든 생산 부문에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.
산업제품을 생산하는 국내 사업장의 생산, 출하, 재고활동, 산업장비 가동현황, 각종 장비 생산능력 동향 등을 파악하고자 합니다.
일본의 GDP는 주로 공산품 수출에 의존하기 때문에 이것은 일본 경제의 주요 지표 중 하나입니다. 생산에 앞서 두 달의 계획을 알면 일본의 생산 활동을 빠르게 파악할 수 있습니다.
예상보다 높은 산업 생산 증가율은 엔화 시세에 긍정적인 것으로 간주됩니다.
이 지표는 전국의 생산을 망라하고 높은 효율성을 가지고 있기 때문에 많은 관심을 끕니다. 그러나 일본 엔화는 국내 지표보다 외국 지표의 영향을 더 많이 받는 경향이 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 산업 생산 y/y (Japan Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
