일본의 핵심 기계 주문(Core Machinery Orders)은 전년도 같은 달에 비해 해당 달에 일본 기계 회사가 새로 수주한 주문량을 반영합니다. 조선, 에너지 복합 기업은 수주 변동성이 커 계산대상에서 제외됩니다.

이것은 투자에 대한 중요한 지표이며 제조업 생산의 중요한 지표입니다. 기계 제조사에서 자본 투자 기계를 주문하는 단계에서 각 회사가 등록되기 때문에 자본 투자 동향을 파악할 수 있습니다.

핵심 기계 주문은 실제 자본투자보다 6~9개월 앞선 지표로 꼽힙니다. 이 지수는 내구재에 대한 내수와 생산수단의 증가를 보여줍니다.

예상보다 높은 값은 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주됩니다. 예상보다 낮은 값은 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다. 그러나 월별 이동에 상당한 변화가 있으므로 분석 시 분기별 근거를 마련할 필요가 있습니다.

마지막 값: