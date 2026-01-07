일본은행(BoJ) 조정 평균 핵심 y/y (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)
BoJ 조정 평균 CPI y/y는 재화 및 서비스 가격 변동을 소비자 관점에서 반영하며, 이는 전년도 같은 달과 비교한 것입니다. 계절적 변동이나 정부 규제에 매우 민감한 식품과 에너지를 제외한 CPI는 소비자 물가의 가장 신뢰할 수 있는 반영으로 간주됩니다.
이것은 코어 인플레이션 평가에 대한 대안적 접근법 중 하나입니다. 변동성이 큰 제품 및 에너지 가격을 제외한 소비자 바스켓 요소 중 10%는 가격 변동이 가장 적고, 변동률이 가장 높은 요소 중 10%는 트리밍 평균 CPI를 계산하기 위해 제외됩니다. 그런 다음 나머지 세트로 전기 소비 장치 바스켓을 추정합니다.
그러한 "트리밍"의 근거는 때때로 특정 재화나 용역의 가격 변동이 너무 크거나 작을 수 있으며, 이는 결과적인 평균 인플레이션 값에 영향을 미치기 때문입니다. 관련 가격 변동은 결과 값을 왜곡할 수 있습니다. 예를 들어 휘발성이 높은 항목의 가중치가 크면 그에 따라 평균 값에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 이러한 항목은 계산된 표본에서 제외됩니다.
이 지수는 총무성이 발표한 소매 가격 통계 조사에 기초하여 만들어졌습니다. 통계 수집은 1946년 8월에 시작되었습니다. 일반 통계는 국가 소비자 물가 지수를 참조합니다. 인하된 CPI는 중기 소비자 물가 상승 추세를 평가하기에 가장 적합한 지표로 여겨집니다.
예상보다 높은 수치는 대개 JPY 시세에 유리한 것으로 간주됩니다. (BoJ는 인플레이션과 싸우기 위해 금리를 인상할 수 있으며, 이는 다시 외국인 투자를 유치할 수 있기 때문입니다).
"일본은행(BoJ) 조정 평균 핵심 y/y (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
