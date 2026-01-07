도쿄 핵심 소비자 물가 지수(CPI)는 도쿄 지역의 가구가 구매하는 상품과 서비스의 가격 변동을 측정합니다. 이 지수는 해당 달의 소비자 관점에서 전년도 같은 달에 비해 물가 변동을 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되지만 세금 또는 사회 보험료는 포함되지 않습니다. 신선식품 가격은 기상 조건과 관련된 변동성이 크기 때문에 지수에서 제외됩니다.

도쿄 CPI는 국가 CPI에 앞서 발표되며, 국가의 인플레이션에 대한 예비 평가를 제공합니다.

소비자물가지수(CPI)는 총무성이 매월 발표하는 통계변수입니다. 이것은 소비자들이 실제로 구매를 할 때 상품의 소매가격의 변화를 나타냅니다. "도쿄 지구"와 "전국"의 두 종류가 있습니다. 모든 제품을 통합하는 "전체 지수" 외에도, 가격 변동이 큰 상품을 제외한 별도의 "상하기 쉬운 식품을 제외한 전체 지수"가 있습니다.

생활수준의 지표로서 소비자물가지수는 "경제온도계"라고도 불리며, 정확한 경제정책 추진을 위한 중요한 지표입니다.

