일본은행의 기업 상품 물가 지수 m/m는 지정된 달에 전월에 비해 국내 제품의 가격 변동을 반영합니다. 이 지수는 2003년 1월부터 계산되었습니다. 그것은 도매물가지수라고 불립니다.

일본은행은 정부행정기구는 아니지만, 통화정책은 행정범위에 속하며, 독립행정위원회에 소속되어 있는 것으로 간주됩니다. 따라서 조사 데이터는 정부 데이터보다 더 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다.

기업물가지수(CGPI)는 일본 기업이 구매한 제품의 판매가격 변동을 측정하는 지표입니다. 또한 제조사의 관점에서 일본의 국내 물가 상승률 변동을 측정하며 소비자 물가 지수(CPI)와 상관관계가 있습니다. 기업 상품 가격 지수는 공업 제품, 농업, 임업, 어업, 광물, 전기, 도시 가스 및 용수를 대상으로 합니다.

예상보다 높은 판독치는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되는 반면, 예상보다 낮은 판독치는 JPY에 대해 부정적/약세로 해석됩니다.

마지막 값: