탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. "탄칸"이라는 단어는 일본과 해외에서 널리 알려져 있습니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다. 이 지수는 일본의 투자 환경을 평가하기 위해 사용됩니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다.

BoJ 탄칸 대형 총 산업 카펙스는 은행을 제외한 일본 경제의 모든 부문의 연간 분기별 지출 전망치입니다. 이 계산은 자본금이 10억 JPY인 기업들을 대상으로 한 설문 조사에 근거한 것입니다.

이 지수는 조사 응답자가 제공한 데이터를 바탕으로 각 분기의 관점에서 연간 예상치로 계산됩니다. 지수 성장은 엔화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

일본 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지입니다. 응답자들은 매 분기마다 다음 회계연도가 시작되기 전인 3월 설문조사를 시작으로 회계연도에 대한 예측값을 제시합니다.

