일본 소매 판매 y/y (Japan Retail Sales y/y)
|낮음
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소매 판매 y/y는 전년도 같은 달에 비해 지난 한 달 동안의 상품 및 서비스의 총 소매 판매량을 보여줍니다. 소매 판매는 소매 수준에서 인플레이션 조정 판매의 총 가치의 변화를 측정합니다.
이 지표는 일본 경제의 중요한 지표인 소비자 지출을 평가할 수 있도록 국가의 인플레이션에 대한 중요한 지표입니다. 그것은 또한 개인 소비를 나타내는 중요한 지표이며, 소비자 신뢰도와 관련이 있고 일본 경제의 속도를 나타내는 지표로 여겨집니다. 이는 전체 경제활동의 대부분을 차지하는 소비자 지출의 가장 중요한 지표입니다.
소매판매지표는 일본 내 다양한 업종과 규모의 소매점을 대상으로 한 월별 판매실적을 반영합니다.
최근 몇 년 동안, 일본 소매점들의 운영은 외국 계열의 온라인 상점들로 인해 더 어려워졌습니다. 2010년 이후 스마트폰이 보급되면서 IT 기술이 없던 대중들도 인터넷 소매점을 이용하기 시작했습니다. 그러므로, 그 영향은 일본 소매업계에 영향을 미치고 있습니다.
이 지표는 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 소매 판매 y/y (Japan Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용