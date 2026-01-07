소매 판매 y/y는 전년도 같은 달에 비해 지난 한 달 동안의 상품 및 서비스의 총 소매 판매량을 보여줍니다. 소매 판매는 소매 수준에서 인플레이션 조정 판매의 총 가치의 변화를 측정합니다.

이 지표는 일본 경제의 중요한 지표인 소비자 지출을 평가할 수 있도록 국가의 인플레이션에 대한 중요한 지표입니다. 그것은 또한 개인 소비를 나타내는 중요한 지표이며, 소비자 신뢰도와 관련이 있고 일본 경제의 속도를 나타내는 지표로 여겨집니다. 이는 전체 경제활동의 대부분을 차지하는 소비자 지출의 가장 중요한 지표입니다.

소매판매지표는 일본 내 다양한 업종과 규모의 소매점을 대상으로 한 월별 판매실적을 반영합니다.

최근 몇 년 동안, 일본 소매점들의 운영은 외국 계열의 온라인 상점들로 인해 더 어려워졌습니다. 2010년 이후 스마트폰이 보급되면서 IT 기술이 없던 대중들도 인터넷 소매점을 이용하기 시작했습니다. 그러므로, 그 영향은 일본 소매업계에 영향을 미치고 있습니다.

이 지표는 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: