일본 용량 활용률 (Japan Capacity Utilization Rate)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
경제통상산업부 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
분야:
비즈니스
낮음 N/D -0.4%
2.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
용량 활용률은 현재 사용된 생산 용량의 백분율을 나타냅니다. 이것은 공산품에 대한 생산과 수요의 성장을 나타내는 지표입니다.

사용된 용량이 80% 미만일 경우 생산 감소로 간주됩니다. 지표의 성장은 인플레이션 압력과 경제성장을 자극합니다. 대부분의 경우 활용률이 80% 이상 안정적으로 유지된다면 활용률이 상승하기 시작할 가능성이 높습니다.

 

활용률은 경제 및 관리 회계의 개념으로, 회사 또는 국가에서 실제로 얼마나 많은 장비를 생산하고 있는지를 나타냅니다. 따라서, 실제 생산, 즉 설치된 장비를 사용하여 "실제로" 생산된 생산량과 장비가 완전히 사용되었을 때 제조될 수 있는 제품의 잠재적 부피를 비교합니다.

지수 값은 작업일, 장비 및 노동에 대한 일정한 표준을 가진 표준 조건 하에서 생산될 수 있는 최대 생산량으로 정의됩니다.

지수값이 예측값을 초과하는 것은 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 일본 엔화는 국내 지표보다 외국 지표의 영향을 더 많이 받는 경향이 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 용량 활용률 (Japan Capacity Utilization Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
-0.4%
2.5%
9월 2025
2.5%
-0.9%
-2.3%
8월 2025
-2.3%
0.6%
-1.1%
7월 2025
-1.1%
-0.3%
-1.8%
6월 2025
-1.8%
-0.9%
2.0%
5월 2025
2.0%
-3.5%
1.3%
4월 2025
1.3%
-0.3%
-2.4%
3월 2025
-2.4%
0.0%
-1.1%
2월 2025
-1.1%
0.0%
4.5%
1월 2025
4.5%
-0.3%
-0.2%
12월 2024
-0.2%
1.6%
-1.9%
11월 2024
-1.9%
0.9%
2.6%
10월 2024
2.6%
0.5%
4.4%
9월 2024
4.4%
-1.4%
-5.3%
8월 2024
-5.3%
-1.1%
2.5%
7월 2024
2.5%
-1.2%
-3.1%
6월 2024
-3.1%
0.3%
4.1%
5월 2024
4.1%
0.3%
4월 2024
0.3%
1.3%
3월 2024
1.3%
-0.5%
2월 2024
-0.5%
-7.9%
1월 2024
-7.9%
0.2%
12월 2023
-0.1%
0.3%
11월 2023
0.3%
-0.5%
1.5%
10월 2023
1.5%
1.3%
0.4%
9월 2023
0.4%
-1.1%
0.5%
8월 2023
0.5%
0.4%
-2.2%
7월 2023
-2.2%
0.0%
3.8%
6월 2023
3.8%
-1.6%
-6.3%
5월 2023
-6.3%
-2.5%
3.0%
4월 2023
3.0%
0.3%
0.8%
3월 2023
0.8%
1.5%
3.9%
2월 2023
3.9%
0.5%
-5.5%
1월 2023
-5.5%
0.1%
-1.1%
12월 2022
-1.1%
0.8%
-1.4%
11월 2022
-1.4%
0.9%
2.2%
10월 2022
2.2%
-2.2%
-0.4%
9월 2022
-0.4%
-1.9%
1.2%
8월 2022
1.2%
-0.2%
2.4%
7월 2022
2.4%
1.1%
9.6%
6월 2022
9.6%
-0.7%
-9.2%
5월 2022
-9.2%
1.5%
0.0%
4월 2022
0.0%
1.6%
-1.6%
3월 2022
-1.6%
-0.1%
1.5%
2월 2022
1.5%
-3.4%
-3.2%
1월 2022
-3.2%
-0.3%
-0.4%
12월 2021
-0.4%
1.6%
8.0%
11월 2021
8.0%
1.7%
6.2%
10월 2021
6.2%
0.7%
-7.3%
9월 2021
-7.3%
0.5%
-3.9%
12345
