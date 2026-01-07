일본 용량 활용률 (Japan Capacity Utilization Rate)
|낮음
|N/D
|-0.4%
|
2.5%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
용량 활용률은 현재 사용된 생산 용량의 백분율을 나타냅니다. 이것은 공산품에 대한 생산과 수요의 성장을 나타내는 지표입니다.
사용된 용량이 80% 미만일 경우 생산 감소로 간주됩니다. 지표의 성장은 인플레이션 압력과 경제성장을 자극합니다. 대부분의 경우 활용률이 80% 이상 안정적으로 유지된다면 활용률이 상승하기 시작할 가능성이 높습니다.
활용률은 경제 및 관리 회계의 개념으로, 회사 또는 국가에서 실제로 얼마나 많은 장비를 생산하고 있는지를 나타냅니다. 따라서, 실제 생산, 즉 설치된 장비를 사용하여 "실제로" 생산된 생산량과 장비가 완전히 사용되었을 때 제조될 수 있는 제품의 잠재적 부피를 비교합니다.
지수 값은 작업일, 장비 및 노동에 대한 일정한 표준을 가진 표준 조건 하에서 생산될 수 있는 최대 생산량으로 정의됩니다.
지수값이 예측값을 초과하는 것은 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 일본 엔화는 국내 지표보다 외국 지표의 영향을 더 많이 받는 경향이 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 용량 활용률 (Japan Capacity Utilization Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용