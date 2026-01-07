용량 활용률은 현재 사용된 생산 용량의 백분율을 나타냅니다. 이것은 공산품에 대한 생산과 수요의 성장을 나타내는 지표입니다.

사용된 용량이 80% 미만일 경우 생산 감소로 간주됩니다. 지표의 성장은 인플레이션 압력과 경제성장을 자극합니다. 대부분의 경우 활용률이 80% 이상 안정적으로 유지된다면 활용률이 상승하기 시작할 가능성이 높습니다.

활용률은 경제 및 관리 회계의 개념으로, 회사 또는 국가에서 실제로 얼마나 많은 장비를 생산하고 있는지를 나타냅니다. 따라서, 실제 생산, 즉 설치된 장비를 사용하여 "실제로" 생산된 생산량과 장비가 완전히 사용되었을 때 제조될 수 있는 제품의 잠재적 부피를 비교합니다.

지수 값은 작업일, 장비 및 노동에 대한 일정한 표준을 가진 표준 조건 하에서 생산될 수 있는 최대 생산량으로 정의됩니다.

지수값이 예측값을 초과하는 것은 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 일본 엔화는 국내 지표보다 외국 지표의 영향을 더 많이 받는 경향이 있습니다.

마지막 값: