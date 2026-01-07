일본은행 금리결정 (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
BoJ 금리 결정은 1년에 8번 내려집니다. 규제기관의 금리는 시중은행에 대출을 제공하는 데 사용됩니다. 금리의 확립은 일본은행이 통화의 강세를 규제하기 위해 사용하는 통화 정책의 주요 도구 중 하나입니다. 일본은행 정책위원회 위원들은 금리를 어디에 책정할지에 대해 합의를 보았습니다.
경기가 안 좋을 때는 금리를 낮추고 경기가 좋을 때는 금리를 올릴 것입니다. 경기가 너무 나빠서 금리가 마이너스가 된 해도 있습니다. "잃어버린 20년"으로 알려진 장기 불황으로 인해 일본 은행들은 장기 통화 완화를 하고 있습니다.
단기 금리가 통화 가치 평가의 주요 요소이기 때문에 트레이더들은 금리 변화를 예의주시합니다.
"일본은행 금리결정 (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
