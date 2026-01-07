BoJ 금리 결정은 1년에 8번 내려집니다. 규제기관의 금리는 시중은행에 대출을 제공하는 데 사용됩니다. 금리의 확립은 일본은행이 통화의 강세를 규제하기 위해 사용하는 통화 정책의 주요 도구 중 하나입니다. 일본은행 정책위원회 위원들은 금리를 어디에 책정할지에 대해 합의를 보았습니다.

경기가 안 좋을 때는 금리를 낮추고 경기가 좋을 때는 금리를 올릴 것입니다. 경기가 너무 나빠서 금리가 마이너스가 된 해도 있습니다. "잃어버린 20년"으로 알려진 장기 불황으로 인해 일본 은행들은 장기 통화 완화를 하고 있습니다.

단기 금리가 통화 가치 평가의 주요 요소이기 때문에 트레이더들은 금리 변화를 예의주시합니다.

마지막 값: