탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다.

BoJ 탄칸 대형 비제조업 지수는 기업 환경과 경제 상황에 대한 일본 대기업들의 심리를 보여줍니다. 금융권을 제외한 업계 선두 기업을 대상으로 한 조사 결과입니다. 참가자들은 사업 환경, 수요 및 공급, 주문, 고용, 소득, 세금 및 신용 상태에 대해 질문을 받습니다. 지수는 서비스 부문 상태를 평가하는 데 사용됩니다.

일본은행은 특수 법인의 형태를 취했으며 정부가 발표한 조사보다 신뢰도가 더 높습니다.

일본 국립 단기 경제 조사 은행에서 발표한 지수는 일본 서비스 산업의 전반적인 상태를 결정하는 지표입니다. 이 지수는 비제조업 부문의 건전성을 보여줍니다. 0보다 크면 개선점을 나타내지만, 0보다 작으면 저하를 나타냅니다.

