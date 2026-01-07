일본 수입 y/y (Japan Imports y/y)
|낮음
|N/D
|0.6%
|
0.7%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일본의 수입 y/y 지표는 해당 달의 상품 및 서비스 수입의 변화를 전년도 같은 달에 비해 반영합니다. 수입에 관한 정보는 일본의 대외 무역 활동과 자국 내 수입 상품의 수요를 평가하는 데 사용됩니다.
미국의 '금융위기' 영향으로 일본도 100년에 한 번 발생하는 글로벌 불황에 빠졌고 수출과 수입 모두 급감했습니다.
주요 수입품목은 원유, LNG(액화천연가스), 의류 및 액세서리, 제약, 통신장비, 반도체 등 전자부품입니다. 자동차, 선박, 비행기, 공장의 연료로 사용되는 원유는 주로 사우디아라비아와 아랍에미리트 같은 중동에서 수입됩니다. 발전용 연료와 도시가스의 원료인 LNG는 호주 말레이시아 카타르 러시아 등에서 주로 수입됩니다. 의류는 주로 중국을 포함한 아시아에서 수입됩니다. 구리, 납 및 알루미늄과 같은 비철 금속은 칠레, 인도네시아, 호주, 필리핀, 캐나다, 페루 등에서 수입됩니다. 콩과 밀은 주로 브라질, 캐나다, 호주에서 수입됩니다. 녹색 채소, 쌀, 우유 등은 국내에서 생산됩니다.
수입은 에너지와 산업용 원료가 많기 때문에 증가 가능성이 현저히 낮습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 수입 y/y (Japan Imports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
