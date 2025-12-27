Напишу индикатор бесплатно - страница 108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день уважаемые кодеры. Просьба отредактировать FX Aliev под МТ5 . Данный индикатор очень хороший помощник. Ему будут благодарны многие трейдеры.Файлы:
Я попробую, но ничего не обещаю
Пробуйте. Да помогут Вам знания!!!
Так вроде
Буду Очень Признательна!
Пробуй
Добрый день уважаемые кодеры. Просьба отредактировать FX Aliev под МТ5 . Данный индикатор очень хороший помощник. Ему будут благодарны многие трейдеры.Файлы:
Его будут проклинать многие трейдеры, когда будут введены в заблуждение этим индикатором и получат убыток из-за его перерисовки.)
Добрый день!
Нужен исходник данного индикатора. Не поделитесь?
Придумал торговую стратегию с применением данного индикатора.
Но без исходника не автоматизировать.
<*.ex* файл удален>
marattmb:
Но без исходника не автоматизировать.
можно...iCustom() в помощь
Пробуй