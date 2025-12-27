Напишу индикатор бесплатно - страница 108

Новый комментарий
 
sergionnik:

Добрый день уважаемые кодеры. Просьба отредактировать FX Aliev под МТ5 . Данный индикатор очень хороший помощник. Ему будут благодарны многие трейдеры.

Файлы:
Я попробую, но ничего не обещаю
 
MakarFX:
Я попробую, но ничего не обещаю
Пробуйте. Да помогут Вам знания!!!
 
sergionnik:
Пробуйте. Да помогут Вам знания!!!

Так вроде


Файлы:
Aliev_FX_Volumes.mq5  27 kb
 
Here Smoothed repulse 2.mq5 indicator  https://www.mql5.com/en/code/17158


Smoothed repulse 2.mq5 has good indicators, I hope the teacher will change it to .mq4 format. Thanks a lot!
Smoothed repulse
Smoothed repulse
  • www.mql5.com
This version can use one of the 4 basic averages types for smoothing.
Файлы:
Smoothed_repulse_2.mq5  22 kb
 
Nadejda25:
Уважаемые господа, товарищи, помогите! Пожалуйста, раскрасьте параболик индикатора Ma_Parabolic_Alert _2 , чтобы он менял цвет при пересечении с МА и было бы замечательно, если бы при этом появлялась стрелка.

Буду Очень Признательна!

Пробуй

Файлы:
Ma_Parabolic_Alert_Color.mq4  15 kb
 
sergionnik:

Добрый день уважаемые кодеры. Просьба отредактировать FX Aliev под МТ5 . Данный индикатор очень хороший помощник. Ему будут благодарны многие трейдеры.

Файлы:

Его будут проклинать многие трейдеры, когда будут введены в заблуждение этим индикатором и получат убыток из-за его перерисовки.)

 

Добрый день!

Нужен исходник данного индикатора. Не поделитесь?

Придумал торговую стратегию с применением данного индикатора.

Но без исходника не автоматизировать.

<*.ex* файл удален>

Файлы:
0.png  30 kb
 

marattmb:

Но без исходника не автоматизировать.

можно...iCustom() в помощь

 
MakarFX:

Пробуй

Радушно Благодарю, MakarFX!!! Теперь удобней.
 
Здравствуйте уважаемые гуру програмирования. Есть ли индикатор который даёт сигнал на открытие свечи за границами BB, и чтобы  rsi в это время был либо в перекупленности либо в перепроданности
1...101102103104105106107108109110111112113114115...137
Новый комментарий