MakarFX #:
Почему мой пост удалили?

Закрытый файл.

 
Vladimir Karputov #:

Закрытый файл.

А почему нельзя закрытые? Это же не декомпил? Это моя работа...
 
eeieea #:
типа так

А... Нужно Просто добавить уровень '50'? Я то подумал, что нужно от -50 до +50

 
MakarFX #:
А почему нельзя закрытые? Это же не декомпил? Это моя работа...

Это Форум. Здесь учатся. А закрытыми файлами будете меряться в другом месте.

 
Vladimir Karputov #:

Это Форум. Здесь учатся. А закрытыми файлами будете меряться в другом месте.

Я ни с кем не меряюсь. Правила форума я не нарушил. Учатся - это когда спрашивают как написать, а в этой ветке просят написать.
 
eeieea #:
Да. Чтобы столбцы от 50 строились и меняли цвета

Вот так?

RSI Histogram 2

 
eeieea #:
да

Вот, пожалуйста:  RSI Histogram 2

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора
 
eeieea #:
Спасибо! А для mql4 проблематично переписать?

Стыдно в 21 веке сидеть на старом терминале.

 
Vladimir Karputov #:

Стыдно в 21 веке сидеть на старом терминале.


Детские рассуждения.

 

Помогите, пожалуйста, дополнить индикатор "CCI Woodies" (https://www.mql5.com/ru/code/8339).

1. В индикаторе есть два буфера (две разных CCI), к ним нужно добавить третий буфер.
Этот буфер (можно назвать "Delta") должен вычислять, и показывать разницу между этими двумя CCI.
Разницу нужно вычислять по модулю  (т.е. неважно какая из двух CCI выше, а какая ниже).


2. Нужно чтобы в настройках индикатора можно было задавать ограничение этой дельты.


3. И нужно добавить буферные стрелки по условиям.
Стрелка вниз (на продажу):
- Если обе CCI выше значения "0.0" и их дельта (по модулю) меньше, чем та, которая задана пользователем.
Стрелка вверх(на покупку):
- Если обе CCI ниже значения "0.0" и их дельта (по модулю) меньше, чем та, которая задана пользователем.

Файлы:
CCI_Woodies.mq4  3 kb
