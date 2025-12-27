Напишу индикатор бесплатно - страница 122
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему мой пост удалили?
Закрытый файл.
Закрытый файл.
типа так
А... Нужно Просто добавить уровень '50'? Я то подумал, что нужно от -50 до +50
А почему нельзя закрытые? Это же не декомпил? Это моя работа...
Это Форум. Здесь учатся. А закрытыми файлами будете меряться в другом месте.
Это Форум. Здесь учатся. А закрытыми файлами будете меряться в другом месте.
Да. Чтобы столбцы от 50 строились и меняли цвета
Вот так?
да
Вот, пожалуйста: RSI Histogram 2
Спасибо! А для mql4 проблематично переписать?
Стыдно в 21 веке сидеть на старом терминале.
Стыдно в 21 веке сидеть на старом терминале.
Детские рассуждения.
Помогите, пожалуйста, дополнить индикатор "CCI Woodies" (https://www.mql5.com/ru/code/8339).
1. В индикаторе есть два буфера (две разных CCI), к ним нужно добавить третий буфер.
Этот буфер (можно назвать "Delta") должен вычислять, и показывать разницу между этими двумя CCI.
Разницу нужно вычислять по модулю (т.е. неважно какая из двух CCI выше, а какая ниже).
2. Нужно чтобы в настройках индикатора можно было задавать ограничение этой дельты.
3. И нужно добавить буферные стрелки по условиям.
Стрелка вниз (на продажу):
- Если обе CCI выше значения "0.0" и их дельта (по модулю) меньше, чем та, которая задана пользователем.
Стрелка вверх(на покупку):
- Если обе CCI ниже значения "0.0" и их дельта (по модулю) меньше, чем та, которая задана пользователем.