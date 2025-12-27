Напишу индикатор бесплатно - страница 97

Aleksei Stepanenko:

Вектор для Ваших размышлений:

где eTime1, ePrice1 - координаты начала и eTime2, ePrice2 - окончания Вашей трендовой линии
Спасибо за ответ,Алексей. Это применимо для цены, а не для значений индикатора.
 
Ну этот CCI - производный индикатор от скользящей средней. Разберите его код и приведите всё к общему знаменателю, либо к цене, либо к индексу.
 
A-V-K:

Всем доброго здоровья.  Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI  своей трендовой линии (рисуется вручную).

Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI. Если это трудоемко, то готов заплатить.

Заранее благодарен. С  уважением,Кузнецов Андрей Васильевич.

Спасибо за внимание к моей проблеме,уважаемый 59.  Во-первых трендовая линия у меня НЕ СОЗДАЕТСЯ, а рисуется вручную в окне индикатора CCI по вершинам(впадинам) самого индикатора CCI.

Во-вторых, не проблема ее создать в подокне индикатора, а какой функцией или командой Вы получите ее значение не в ценовом выражении (ObjectGetValueByShift ), а в значениях CCI ???

 
Трендовая линия РИСУЕТСЯ вручную в окне индикатора по вершинам(впадинам) CCI !!!
 
Если у Вас трендовая в окне CCI, тогда всё проще, вводите начальные и конечные координаты в этих единицах измерения в функцию, и ответ получите в тех же.
 
Вместо цены подставляйте, что хотите.
 
Извините Алексей, ничего не понял: что вводить, куда вводить,что подставлять?

У меня вручную рисуется трендовая линия самого индикатора CCI.  Как я узнаю момент пересечения CCI этой линии ?

Эту задачу Ваш  Вектор размышлений решает?

 

У Вас есть индикатор CCI, который Вы хотите дописать?

Если это так, то внутри индикатора Вы должны написать функцию, которая находит, установленную вручную трендовую линию, и получает координаты начальной и конечной точки.

Затем эти координаты подставляете в функцию, которую я сбросил, и получаете значение трендовой в текущее время в единицах измерения CCI.

Затем сравниваете с текущим значением CCI.

 
Абсолютно верно, но я не смогу это написать. Будьте любезны, напишите такой индикатор на MQL4. Ваша цена ?  Мой электронный адрес ss19118@ya.ru
 
A-V-K:

Могу только немного помочь, absolutely free.

Внизу индикатора две функции. В комментарии выводит значение самого индикатора и значение текущей точки на последней трендовой линии.

Разбирайтесь.

Файлы:
CCI_with_trendline.mq4  14 kb
