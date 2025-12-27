Напишу индикатор бесплатно - страница 97
Вектор для Ваших размышлений:где eTime1, ePrice1 - координаты начала и eTime2, ePrice2 - окончания Вашей трендовой линии
Всем доброго здоровья. Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI своей трендовой линии (рисуется вручную).
Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI. Если это трудоемко, то готов заплатить.
Заранее благодарен. С уважением,Кузнецов Андрей Васильевич.
Спасибо за внимание к моей проблеме,уважаемый 59. Во-первых трендовая линия у меня НЕ СОЗДАЕТСЯ, а рисуется вручную в окне индикатора CCI по вершинам(впадинам) самого индикатора CCI.
Во-вторых, не проблема ее создать в подокне индикатора, а какой функцией или командой Вы получите ее значение не в ценовом выражении (ObjectGetValueByShift ), а в значениях CCI ???
Ну этот CCI - производный индикатор от скользящей средней. Разберите его код и приведите всё к общему знаменателю, либо к цене, либо к индексу.
Вместо цены подставляйте, что хотите.
У меня вручную рисуется трендовая линия самого индикатора CCI. Как я узнаю момент пересечения CCI этой линии ?
Эту задачу Ваш Вектор размышлений решает?
У Вас есть индикатор CCI, который Вы хотите дописать?
Если это так, то внутри индикатора Вы должны написать функцию, которая находит, установленную вручную трендовую линию, и получает координаты начальной и конечной точки.
Затем эти координаты подставляете в функцию, которую я сбросил, и получаете значение трендовой в текущее время в единицах измерения CCI.
Затем сравниваете с текущим значением CCI.
Могу только немного помочь, absolutely free.
Внизу индикатора две функции. В комментарии выводит значение самого индикатора и значение текущей точки на последней трендовой линии.
Разбирайтесь.