напишите в личку ссылку для скачивания терминала вашего брокера

Напишу индикатор бесплатно - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для терминала МТ5.
Нужен индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках),
то есть это объем/размер. Тик – шаг цены инструмента.
Настройки:
1. Объем, реальный или тиковый
2. Цвет гистограммы
3. Ширина столбиков гистограммы
Нулевой размер свечи считать за 1.
Что-то подобное уже есть, но там используются только тиковые объемы.
Размер свечей удобнее в шагах цены, а не в поинтах. Цвета гистограммы достаточно одного.
что означает
... отношение объема свечи к её размеру (в тиках), ?
и
... Размер свечей удобнее в шагах цены, а не в поинтах.?
вы можете привести пример в цифрах ?
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста. Для тестирования стратегий (ручного), с целью экономии времени нужен простейший индиктор, который наносит на график две вещи.
1. Линию разделения периодов с возможностью ручного выбора временного интервала для линий.
( к примеру нужно разделить историю вретикальными линиями на отрезки начинающиеся с 22-00 часов (для одной стратегии), либо с 9-30 (для другой стратегии).
2.Помечать свечи на истории в одно и то же время каждого дня "галочкой" (опять же с возможностью ручного выбора временного интервала).
На скриншоте для примера помечены "галочками" свечи открытые в 10 часов, может так получиться,что нужны будут размеченные свечи к примеру в 9-30 (для другой стратегии.
Линия разделения периодов -штатная (дневная) из настроек метатрейдера.
Уверен, есть готовые решения,дайте наводку где его подобрать. Или сделайте,пожалуйста индикатор.
Спасибо за помощь!
Уверен этот индикатор подберет еще кто-нибудь,проходящий мимо.Время - самый ценный ресурс!
что означает
... отношение объема свечи к её размеру (в тиках), ?
и
... Размер свечей удобнее в шагах цены, а не в поинтах.?
вы можете привести пример в цифрах ?
Размер свечи - 10 тиков. 250 делим на 10, получается 25.
Тик равен в данном случае шагу цены, просто сначала так выразился.
Шаги цены указывать удобнее, т.к. на фьючерсе Евро шаг цены - 5 поинтов,
а на S&P 500 - 25. В общем везде по разному, а шаг он и есть шаг.
Объем свечи в контрактах к размеру в тиках. Например, проторгованный объем 250 контрактов.
Размер свечи - 10 тиков. 250 делим на 10, получается 25.
Тик равен в данном случае шагу цены, просто сначала так выразился.
Шаги цены указывать удобнее, т.к. на фьючерсе Евро шаг цены - 5 поинтов,
а на S&P 500 - 25. В общем везде по разному, а шаг он и есть шаг.
приведите пример скрином, на графике цены
Брокер AMP. Там это S&P500.
напишите в личку ссылку для скачивания терминала вашего брокера
так ?
так ?
Да, оно. Здесь посчитано по размеру Open/Close.
По H/L тоже можно будет?
Да, оно. Здесь посчитано по размеру Open/Close.
По H/L тоже можно будет?