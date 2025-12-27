напишите в личку ссылку для скачивания терминала вашего брокера

Напишу индикатор бесплатно - страница 77

Andrey Gladyshev:

Для терминала МТ5.

Нужен индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках),
то есть это объем/размер. Тик – шаг цены инструмента.

Настройки:

1.     Объем, реальный или тиковый

2.     Цвет гистограммы

3.     Ширина столбиков гистограммы

Нулевой размер свечи считать за 1.

Что-то подобное уже есть, но там используются только тиковые объемы.
Размер свечей удобнее в шагах цены, а не в поинтах. Цвета гистограммы достаточно одного.

что означает

... отношение объема свечи к её размеру (в тиках), ?

и

... Размер свечей удобнее в шагах цены, а не в поинтах.?


вы можете привести пример в цифрах ?

 
alkrut:
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста. Для тестирования стратегий (ручного), с целью экономии времени нужен простейший индиктор, который наносит на график две вещи.

1. Линию разделения периодов  с возможностью ручного выбора временного интервала для линий.
 ( к примеру нужно разделить историю вретикальными линиями на отрезки начинающиеся с 22-00 часов (для одной стратегии), либо с 9-30 (для другой стратегии).

2.Помечать свечи на истории в одно и то же время каждого дня "галочкой" (опять же с возможностью ручного выбора временного интервала).

На скриншоте для примера помечены "галочками" свечи открытые в 10 часов, может так получиться,что нужны будут размеченные свечи к примеру в 9-30 (для другой стратегии.

Линия разделения периодов -штатная (дневная) из настроек метатрейдера.


Уверен, есть готовые решения,дайте наводку где его подобрать. Или сделайте,пожалуйста индикатор.

Спасибо за помощь!

Уверен этот индикатор подберет еще кто-нибудь,проходящий мимо.Время - самый ценный ресурс!
актуально ?
 
Iurii Tokman:

Объем свечи в контрактах к размеру в тиках. Например, проторгованный объем 250 контрактов.
Размер свечи - 10 тиков. 250 делим на 10, получается 25.
Тик равен в данном случае шагу цены, просто сначала так выразился.
Шаги цены указывать удобнее, т.к. на фьючерсе Евро шаг цены - 5 поинтов,
а на S&P 500 - 25. В общем везде по разному, а шаг он и есть шаг.
 
Andrey Gladyshev:
приведите пример скрином, на графике цены
 
шаги-объем

Брокер AMP. Там это S&P500.

 
Следующая свеча, размер 11 тиков. Объем 3584. Результат округленно 326.
 
напишите в личку ссылку для скачивания терминала вашего брокера

 
так ?


 
Да, оно. Здесь посчитано по размеру Open/Close.
По H/L тоже можно будет?

 
нет
