Напишу индикатор бесплатно - страница 101

Новый комментарий
 
Bogard_11:
Экселька.

написал формулу определения количества ячеек от начала цикла, нужно проверить

уровень цены задавать в настройках


файл в личку скинул
 
Iurii Tokman:

так ?


Супер! Можно мне исходники на тест?
 
millioner8585:
Супер! Можно мне исходники на тест?

могу только компилированый в личку, здесь нельзя удалят

 
отправил
 
Iurii Tokman:
отправил
Спасибо, тестирую...
 
Есть идея, не получается написать.
Два индикатора МА 2шт и MACD.
Задаются парсметры, затем
Нв часовам графике идет проверка масд, объем >0, сигнал > объема, переходим к МА на 15м при пересечении ма1 ма2 с верху вниз, открываем ордер на продажу. Стопы, трейлиегстоп, тп. Ордер закрылся, проверка 1 условия на 1ч, если да то вход при пересечении 1 2 свеиху вниз, если 2верх,1 низ, так же входим в сделку, при пересечении  1 2 синзу верх, ждем события. 
Если во врпмя ордера, масд<0 и объем больше сигнала, проверяем ма что бы 1 2 снизу вверх. 

Смотрел по истории, при заданных параметрах рабочий сигнал. Профит в разы больше убыткастоп 600 профит 2-3 к. Да и ошибочных сигналов в разы меньше. В среднем на 4 парах, 1-3 сигнала дает. Если не пускать на самотек, и ч е же контролировать робота, потери будут еще меньше. 
 

Доброго времени суток , уважаемые программисты, нужен индикатор определения разворотных точек по Ларри Уильямсу. Суть индикатора:

Индикатор должен строить линии по экстремумам от максимумов к минимумам и наоборот подобно ZigZag.

Краткосрочный максимум (Kmax) - это максимум бара (high) по обеим сторонам которого максимумы ниже(на подобие фрактала, только тут участвуют 3 бара)

Краткосрочный минимум (Kmin) - это минимум бара (low) по обеим сторонам которого минимумы выше.

Среднесрочный максимум (Cmax) - это краткосрочный максимум(Kmax) по обеим сторонам которого краткосрочные максимумы ниже.

Среднесрочный минимум (Cmin) - это краткосрочный минимум(Kmin) по обеим сторонам которого краткосрочные минимумы выше.

Долгосрочный максимум (Dmax) - это среднесрочный максимум (Cmax) по обеим сторонам которого среднесрочные максимумы ниже. 

Долгосрочный минимум(Dmin) - это среднесрочный минимум(Cmin) по обеим сторонам которого среднесрочные минимумы выше.

 

Важные условия: рынок движется от максимума к минимуму и наоборот, т.е  например не может быть подряд два максимума, а потом минимум . От максимума к минимуму , от минимума к максимуму и.т.д

Также есть понятие внутрений бар - это бар, максимумы(high) и минимумы(low) которого находятся внутри предыдущего, в случае  такой ситуации считаем такой паттерн за экстремум если он подтвердился. Для подтверждения в примере допустим с краткосрочным максимумом нужно чтоб цена опустилась ниже минимума (low) бара , который мы считаем за краткосрочный максимум. С краткосрочным минимумом все так же в зеркальном отражении. Игнорируем такой паттерн если цена в примере с краткосрочным максимумом превысила (high) бара который мы считаем за краткосрочный максимум. 

В индикаторе нужны следующие параметры : Нужно чтоб каждый экстремум подсвечивался разным цветом по иерархии  (Kmin,Kmax-Cmin,Cmax-Dmin,Dmax) и также устанавливалась разная толщина линий для данных экстремумов.

 
fxZigZag:

Доброго времени суток , уважаемые программисты, нужен индикатор определения разворотных точек по Ларри Уильямсу. Суть индикатора:

Индикатор должен строить линии по экстремумам от максимумов к минимумам и наоборот подобно ZigZag.

Краткосрочный максимум (Kmax) - это максимум бара (high) по обеим сторонам которого максимумы ниже(на подобие фрактала, только тут участвуют 3 бара)

Краткосрочный минимум (Kmin) - это минимум бара (low) по обеим сторонам которого минимумы выше.

Среднесрочный максимум (Cmax) - это краткосрочный максимум(Kmax) по обеим сторонам которого краткосрочные максимумы ниже.

Среднесрочный минимум (Cmin) - это краткосрочный минимум(Kmin) по обеим сторонам которого краткосрочные минимумы выше.

Долгосрочный максимум (Dmax) - это среднесрочный максимум (Cmax) по обеим сторонам которого среднесрочные максимумы ниже. 

Долгосрочный минимум(Dmin) - это среднесрочный минимум(Cmin) по обеим сторонам которого среднесрочные минимумы выше.

 

Важные условия: рынок движется от максимума к минимуму и наоборот, т.е  например не может быть подряд два максимума, а потом минимум . От максимума к минимуму , от минимума к максимуму и.т.д

Также есть понятие внутрений бар - это бар, максимумы(high) и минимумы(low) которого находятся внутри предыдущего, в случае  такой ситуации считаем такой паттерн за экстремум если он подтвердился. Для подтверждения в примере допустим с краткосрочным максимумом нужно чтоб цена опустилась ниже минимума (low) бара , который мы считаем за краткосрочный максимум. С краткосрочным минимумом все так же в зеркальном отражении. Игнорируем такой паттерн если цена в примере с краткосрочным максимумом превысила (high) бара который мы считаем за краткосрочный максимум. 

В индикаторе нужны следующие параметры : Нужно чтоб каждый экстремум подсвечивался разным цветом по иерархии  (Kmin,Kmax-Cmin,Cmax-Dmin,Dmax) и также устанавливалась разная толщина линий для данных экстремумов.

Что то вы не до понимаете. В краткосрочных экстремумах да, чередуются, а вот рисунок максимумов и минимумов краткосрочных и среднесрочных не коррелируется, сверху  среднесрочных может быть много максимумов, а снизу минимумов мало. Если представить канал, то сверху пила из краткосрочных максимумов, а снизу минимумы ровно идут, один больше другого, и сверху получатся среднесрочные максимумы, а снизу минимумов не будет. Советник один не пишет в файлы, второй пишет.  

Файлы:
qstr7_41_NoFileWr.mq4  167 kb
qstr7_41.mq4  166 kb
 
Twin Xi:
Есть идея, не получается написать.
Два индикатора МА 2шт и MACD.
Задаются парсметры, затем
Нв часовам графике идет проверка масд, объем >0, сигнал > объема, переходим к МА на 15м при пересечении ма1 ма2 с верху вниз, открываем ордер на продажу. Стопы, трейлиегстоп, тп. Ордер закрылся, проверка 1 условия на 1ч, если да то вход при пересечении 1 2 свеиху вниз, если 2верх,1 низ, так же входим в сделку, при пересечении  1 2 синзу верх, ждем события. 
Если во врпмя ордера, масд<0 и объем больше сигнала, проверяем ма что бы 1 2 снизу вверх. 

Смотрел по истории, при заданных параметрах рабочий сигнал. Профит в разы больше убыткастоп 600 профит 2-3 к. Да и ошибочных сигналов в разы меньше. В среднем на 4 парах, 1-3 сигнала дает. Если не пускать на самотек, и ч е же контролировать робота, потери будут еще меньше. 

Что это? Что такое "объем" Что такое "сигнал"?

 
Vladimir Karputov:

Что это? Что такое "объем" Что такое "сигнал"?

   MacdCurrent=iMACD(NULL,PERIOD_H1,32,80,5,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);

Может я не так их называю, это значение объема

   SignalCurrent=iMACD(NULL,PERIOD_H1,32,80,5,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);

это значение сигнала.

В приложеном изображении это наглядно показано на графике


Файлы:
1.jpg  1290 kb
1...949596979899100101102103104105106107108...137
Новый комментарий