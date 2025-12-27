Напишу индикатор бесплатно - страница 101
Экселька.
написал формулу определения количества ячеек от начала цикла, нужно проверить
уровень цены задавать в настройках
так ?
Супер! Можно мне исходники на тест?
могу только компилированый в личку, здесь нельзя удалят
отправил
Доброго времени суток , уважаемые программисты, нужен индикатор определения разворотных точек по Ларри Уильямсу. Суть индикатора:
Индикатор должен строить линии по экстремумам от максимумов к минимумам и наоборот подобно ZigZag.
Краткосрочный максимум (Kmax) - это максимум бара (high) по обеим сторонам которого максимумы ниже(на подобие фрактала, только тут участвуют 3 бара)
Краткосрочный минимум (Kmin) - это минимум бара (low) по обеим сторонам которого минимумы выше.
Среднесрочный максимум (Cmax) - это краткосрочный максимум(Kmax) по обеим сторонам которого краткосрочные максимумы ниже.
Среднесрочный минимум (Cmin) - это краткосрочный минимум(Kmin) по обеим сторонам которого краткосрочные минимумы выше.
Долгосрочный максимум (Dmax) - это среднесрочный максимум (Cmax) по обеим сторонам которого среднесрочные максимумы ниже.
Долгосрочный минимум(Dmin) - это среднесрочный минимум(Cmin) по обеим сторонам которого среднесрочные минимумы выше.
Важные условия: рынок движется от максимума к минимуму и наоборот, т.е например не может быть подряд два максимума, а потом минимум . От максимума к минимуму , от минимума к максимуму и.т.д
Также есть понятие внутрений бар - это бар, максимумы(high) и минимумы(low) которого находятся внутри предыдущего, в случае такой ситуации считаем такой паттерн за экстремум если он подтвердился. Для подтверждения в примере допустим с краткосрочным максимумом нужно чтоб цена опустилась ниже минимума (low) бара , который мы считаем за краткосрочный максимум. С краткосрочным минимумом все так же в зеркальном отражении. Игнорируем такой паттерн если цена в примере с краткосрочным максимумом превысила (high) бара который мы считаем за краткосрочный максимум.
В индикаторе нужны следующие параметры : Нужно чтоб каждый экстремум подсвечивался разным цветом по иерархии (Kmin,Kmax-Cmin,Cmax-Dmin,Dmax) и также устанавливалась разная толщина линий для данных экстремумов.
Что то вы не до понимаете. В краткосрочных экстремумах да, чередуются, а вот рисунок максимумов и минимумов краткосрочных и среднесрочных не коррелируется, сверху среднесрочных может быть много максимумов, а снизу минимумов мало. Если представить канал, то сверху пила из краткосрочных максимумов, а снизу минимумы ровно идут, один больше другого, и сверху получатся среднесрочные максимумы, а снизу минимумов не будет. Советник один не пишет в файлы, второй пишет.
Есть идея, не получается написать.
Что это? Что такое "объем" Что такое "сигнал"?
Что это? Что такое "объем" Что такое "сигнал"?
Может я не так их называю, это значение объема
это значение сигнала.
В приложеном изображении это наглядно показано на графике