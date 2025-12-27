Напишу индикатор бесплатно - страница 66
как это использовать ? просто если вы просите для себя, то вам скорее во Фриланс, а если для всех , то надо пояснения - смысла картинки, что с этим делать
Здравствуйте . Сможете написать такой индикатор ? Индикатор должен строить линию баланса - Дня, Недели , Месяца , Года.
Условия построения - High + Low + Close(Дня ) / 3 = Баланс Дня
Тоже самое для Недели , Месяца , Года .
А так же должен строить 2 зоны выше линии баланса и 2 зоны ниже линии баланса .
Условия построения зон - строятся по фибо линиям , количество пунктов пройденное за предыдущий день 0 на балансе дня , в низ - в верх 100 на количество пунктов пройденное за предыдущий день . Первая зона между 50 и 61.8 вторая зона между 100 -123.6. Я сделал пример , на фото думаю будет понятно . Если возможно что бы была возможность отключать / включать день , неделю , месяц , год . Количество дней , недель , месяцев , отображаемых на истории . Возможность менять цвета зон, линий Баланса в зависимости от дня, недели,месяца. Сами фибо лини на графике не отображаются . Только зоны и Линия Баланса . Буду очень вам благодарен .
.
То, что вы называете баланс дня называется пивот. Индикатор пивотов можно найти в инете бесплатно. Надо только сделать индикатор зон.
Здравствуйте. Я начинающий трейдер поэтому могу некорректно описать желаемый индикатор. В своей системе я постоянно виду отсчет от точки А до точки В количество пунктов и баров. То есть перекрестием нажимаю на мышку и растягиваю линию считая пункты и бары. Можно ли сделать индикатор = ЛИНИЯ = где одним концом она будет там где я ее прикреплю а второй конец будет следовать за каждым последним закрытым баром автоматически! указывая количество баров и пунктов. В настройках можно указать максимальное количество баров. Спасибо.
P.S. Может показаться странным но в первый раз я об этом писал на 45 странице )) это 45 градус....а сейчас 66 страница это 60 градус которая совпадает с последними цифрами моего счета...и прошло чуть более 360 дней)))
Доброе время суток, Гуру программистам на МТ4, приходится к вам обращаться потому что на МТ5 наверное нет гуру, а есть любители ))))!
Кто напишет простой полу-автомат на 2 кнопках и сетке фибоначи.
Кнопка "Пуск(Start)" и кнопка "Удалить (закрыть) все ордера". перемещаются по экрану.
МТ5, все пары, все таймфреймы, 4/5 знаков.
Функции для кнопки "Пуск(Start)"
После того как растяну фибо, кнопкой "Пуск(Start)" нужно открыть сразу по текущей цене от 1 до 11 ордеров в BAY или SELL, предварительно
выбрав в настройках сколько ордеров открывать и каких (1, 2, 5, 7 или все 11) в сторону развернутого фибо, на линиях фибо указана цена.
В настройках каждому ордеру была возможно указывать лотность в ручную, также предусмотрев для центового счета.
ТР - Take Profit устанавливается в порядке возрастания от 1 до 11 ордеров на уровнях фибо 61,8; 78,6; 100.0;
161.8; 185.4; 200.0; 261.8; 285.0; 423.6; 561,8; 685.4
SL - Stop Loss на уровне в размере - 2 спрэда (рассчитывается автоматом) от нулевой линии фибо.
TS - Trailing Stop тянет все ордера за собой.
1. трейлинг переносит SL всех ордеров на уровень 38,2 + 2 спрэда если цена достигла уровня 61,8,
2. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 50,0+2 спрэда если цена достигла уровня 100,0,
3. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 78,6+2 спрэда если цена достигла уровня 161,8,
4 . трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 100.0+2 спрэда если цена достигла 261,8, 5.
5. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 200.0+2 спрэда если цена достигла уровня 423,6,
6. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 423,6+2 спрэда если цена достигла уровня 561,8;
Функции кнопки "Удалить(закрыть) все ордера" - принудительно удалить все ордера.
Заранее благодарен.
Здравствуйте. Вы можете написать индикатор для определения скорости пункт/секунд?
Секунд нет, а от 1М и выше можно. Кроме последнего бара.