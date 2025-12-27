Напишу индикатор бесплатно - страница 66

Matteus:

как это использовать ? просто если вы просите для себя, то вам скорее во Фриланс, а если для всех , то надо пояснения - смысла картинки, что с этим делать

 
Matteus:

Здравствуйте . Сможете написать такой индикатор ?             Индикатор должен строить линию баланса - Дня, Недели , Месяца , Года.

Условия построения - High + Low + Close(Дня ) / 3 = Баланс Дня   

 Тоже самое  для Недели , Месяца , Года . 

А так же должен строить 2 зоны выше линии баланса и 2 зоны ниже линии баланса . 

Условия построения зон - строятся по фибо линиям , количество пунктов пройденное за предыдущий  день  0 на балансе дня , в низ - в верх 100 на количество пунктов пройденное за предыдущий день . Первая зона между 50 и 61.8 вторая зона между 100 -123.6. Я сделал пример , на фото думаю будет понятно .  Если возможно что бы была  возможность отключать / включать  день , неделю , месяц , год . Количество дней , недель , месяцев , отображаемых на истории . Возможность менять цвета зон, линий Баланса  в зависимости от дня, недели,месяца. Сами фибо лини на графике не отображаются . Только зоны и Линия Баланса .  Буду очень вам благодарен .  

То, что вы называете баланс дня называется пивот. Индикатор пивотов можно найти в инете бесплатно. Надо только сделать индикатор зон.

 
А ВОТ НЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БАЛАНСА . ТУТ ЦЕНА ЧЕТКО ОТБИВАЕТСЯ ОТ БАЛАНСА ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕДЕЛИ И УХОДИТ В НИЗ ДО УРОВНЯ 100-123.6  240 ПУНКТОВ 
 
Спасибо за подсказку вроде нашел 
 

Здравствуйте. Я начинающий трейдер поэтому могу некорректно описать желаемый индикатор. В своей системе я постоянно виду отсчет от точки А до точки В количество пунктов и баров. То есть перекрестием нажимаю на мышку и растягиваю линию считая пункты и бары. Можно ли сделать индикатор  = ЛИНИЯ =  где одним концом она будет там где я ее прикреплю а второй конец будет следовать за каждым последним закрытым баром автоматически!  указывая количество баров и пунктов. В настройках можно указать максимальное количество баров. Спасибо.


P.S. Может показаться странным но в первый раз я об этом писал на 45 странице  )) это 45 градус....а сейчас 66 страница это 60 градус которая совпадает с последними цифрами моего счета...и прошло чуть более 360 дней)))


 

Доброе время суток, Гуру программистам на МТ4, приходится к вам обращаться потому что на МТ5 наверное нет гуру, а есть любители ))))!

Кто напишет простой полу-автомат на 2 кнопках и сетке фибоначи.


 Кнопка "Пуск(Start)" и кнопка "Удалить (закрыть) все ордера". перемещаются по экрану. 

МТ5, все пары, все таймфреймы, 4/5 знаков.


Функции для кнопки "Пуск(Start)" 

После того как растяну фибо, кнопкой "Пуск(Start)" нужно открыть сразу по текущей цене от 1 до 11 ордеров в BAY или SELL, предварительно

выбрав в настройках сколько ордеров открывать и каких (1, 2, 5, 7 или все 11) в сторону развернутого фибо, на линиях фибо указана цена. 

В настройках каждому ордеру была возможно указывать лотность в ручную, также предусмотрев для центового счета.


ТР - Take Profit устанавливается в порядке возрастания от 1 до 11 ордеров на уровнях фибо 61,8; 78,6; 100.0; 

161.8; 185.4; 200.0; 261.8; 285.0; 423.6; 561,8; 685.4 


SL - Stop Loss на уровне в размере - 2 спрэда (рассчитывается автоматом) от нулевой линии фибо.


TS - Trailing Stop тянет все ордера за собой.

1. трейлинг переносит SL всех ордеров на уровень 38,2 + 2 спрэда если цена достигла уровня 61,8, 

2. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 50,0+2 спрэда если цена достигла уровня 100,0, 

3. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 78,6+2 спрэда если цена достигла уровня 161,8, 

4 . трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 100.0+2 спрэда если цена достигла 261,8, 5. 

5. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 200.0+2 спрэда если цена достигла уровня 423,6, 

6. трейлинг переносит SL всех оставшихся ордеров на уровень 423,6+2 спрэда если цена достигла уровня 561,8;


Функции кнопки "Удалить(закрыть) все ордера" - принудительно удалить все ордера.

Заранее благодарен.

 
anim:
Здравствуйте. Вы можете написать индикатор для определения скорости пункт/секунд?

Секунд нет, а от 1М и выше можно. Кроме последнего бара.

Файлы:
Speed.mq4  3 kb
 
Нужна помощь. Описание и индикаторы в архиве - ZZ
Файлы:
ZZ.zip  164 kb
