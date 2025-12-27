Напишу индикатор бесплатно - страница 40
Есть неплохой индикатор, но, к сожалению, в нём есть какой-то дефект, проявляющийся в пропадании отдельных фрагментов индикатора( показано на скрине). Может сможете подправить. Спасибо.
На скрине ТФ Н1. GBPJPY.
при каких условиях он рвется ? у меня не рвется
у меня вообще ничего не показывает ....
при каких условиях он рвется ? у меня не рвется
Здравствуйте, Юрий! Помогите, пожалуйста, немного доработать сова. Нужно в настройках, в поля "закрывать бай по суммарному профиту", "* селл по суммарному профиту", "*все по суммарному профиту" добавить опцию: "закрывать прибыльные бай по суммарному профиту", "прибыльные селл", "все прибыльные", чтобы убыточные позиции не учитывались.
Здравствуйте. Очень понравился индикатор PriceChannel_Stop_NK.mq4 ,его код выложен на этом сайте . Возможно ли его сделать MTF(интересует отH1 и включая MN), а сигналы каждого таймфрейма чтоб не сливались и были видны в отдельности? С ув .Виктор
Здравствуйте.
Очень хочется поэкспериментировать с теорией вероятностей, а писать советники не умею.
Нужен советник, который открывает сразу две разнонаправленные сделки.
Когда первая сделка выбивает лося, выставляются отложенные ордера (снова разнонаправленные) на SL и TP действующей (оставшейся) сделки. После закрытия оставшейся сделки и открытия новых двух, незадействованные отложки удаляются. И так до бесконечности.
Из настроек необходимы SL, TP, размер лота и выбор когда начинать работать - немедленно или от одного из двух ближайших (установленных вручную) уровней.
Возможно такой советник уже существует, но я не нашел.
Очень надеюсь на помощь.
Помогите пожалуйста реализовать вот такой Индикатор - Cool2_Cluster Filt (ССF)
Берём Cluster Filter - Убираем из него SMA и MA - И вместо них Подставляем Cool2 и Cool2_Smooth Price_v.1
При этом желательно что бы Индикатор отображал только КРАСНУЮ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ ЛИНИЮ. Две остальные - Зелёная и Синяя - не нужны.
интересный индикатор Cool2 - вот только по USDJPY фигню показывает...
может можно что то сделать?