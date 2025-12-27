Напишу индикатор бесплатно - страница 40

Есть неплохой индикатор, но, к сожалению, в нём есть какой-то дефект, проявляющийся в пропадании отдельных фрагментов индикатора( показано на скрине). Может сможете подправить. Спасибо.

На скрине ТФ  Н1. GBPJPY.


Файлы:
OnChart_Stochastic_2.mq4  8 kb
 
khorosh:

при каких условиях он рвется ? у меня не рвется

 
у меня вообще ничего не показывает .... 

 
Yurij Izyumov:

при каких условиях он рвется ? у меня не рвется

Постоит некоторое время на графике и это появляется. Если переключить ТФ восстанавливается.
 

Здравствуйте, Юрий! Помогите, пожалуйста, немного доработать сова. Нужно в настройках, в поля "закрывать бай по суммарному профиту", "* селл по суммарному профиту", "*все по суммарному профиту" добавить опцию: "закрывать прибыльные бай по суммарному профиту", "прибыльные селл", "все прибыльные", чтобы убыточные позиции не учитывались.

Файлы:
cm_miner_2.00.mq4  54 kb
 

Здравствуйте. Очень понравился индикатор PriceChannel_Stop_NK.mq4 ,его код выложен на этом сайте . Возможно ли его сделать MTF(интересует отH1 и включая MN), а сигналы каждого таймфрейма чтоб не сливались и были видны в отдельности? С ув .Виктор 

Файлы:
PriceChannel_Stop_NK.mq4  9 kb
 

Здравствуйте. 

Очень хочется поэкспериментировать с теорией вероятностей, а писать советники не умею.

Нужен советник, который открывает сразу две разнонаправленные сделки.

Когда первая сделка выбивает лося, выставляются отложенные ордера (снова разнонаправленные) на SL и TP действующей (оставшейся) сделки. После закрытия оставшейся сделки и открытия новых двух, незадействованные отложки удаляются. И так до бесконечности.

Из настроек необходимы SL, TP, размер лота и выбор когда начинать работать - немедленно или от одного из двух ближайших (установленных вручную) уровней.


Возможно такой советник уже существует, но я не нашел.


Очень надеюсь на помощь.

 

Помогите пожалуйста реализовать вот  такой Индикатор Cool2_Cluster Filt (ССF)
Берём Cluster Filter - Убираем из него SMA и MA - И вместо них Подставляем Cool2 и Cool2_Smooth Price_v.1 
При этом желательно что бы Индикатор отображал только КРАСНУЮ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ ЛИНИЮ. Две остальные - Зелёная и Синяя - не нужны.

Файлы:
ClusterFilter.mq4  7 kb
Cool2.mq4  3 kb
Cool2_Smooth_Price_v.1.mq4  13 kb
 

интересный индикатор Cool2 - вот только по USDJPY фигню показывает...

может можно что то сделать?

