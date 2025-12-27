Напишу индикатор бесплатно - страница 87

Александр:
Все свечи одинаковые и все равно какого цвета.

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ТЕРПЕНИЕ.ВСЕ РАБОТАЕТ

 
20567:

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ТЕРПЕНИЕ.ВСЕ РАБОТАЕТ

Ну и слава Богу!
 
Fortis88:

Здравствуйте. Просьба помочь с индикатором ZigZag.

Возможно ли сделать так, чтобы сбоку каждой линии отображалась её высота?

Заранее благодарю.

Зигзагов очень много. Скиньте именно тот который хотите изменить.
 
Доброго времени суток дамы и господа!Есть вот такой простой индикатор ма с функцией рисования линии в трех цветах в зависимости от направления .Желтый цвет рисуется  маленкими отрезками времени когда она горизонтальна (условно говоря во флете) .Меня же интересует чтбы оно рисовала этот желтый цвет тогда когда находится между двумя старшими ..пример  5  ма находится между ма 20   и ма 100 или тех же ма5 но на двух старших тайфремах .Или наверное лучше  нужно оставить желтую как есть и добавить один буфер с другим цветом во время нахождения между двух старших линий .Если есть у кого желание задать эти условия индикатору то думаю это прринесет пользу не только мне но и остальным кто скачает и пользуются машками в работе . Заранъе спасибо даже тем кто не поленился прочитать ))!
Файлы:
MA_Color_TF.mq4  9 kb
 
Профита вам!)
Нужен индикатор на мт4: за 30 сек до закрытия (при нужной длинне одновременно), выдается SendNotification.
Нашел два индикатора - Bar Value (считает длину свечи и при нужной длине после закрытия уведомляет) и CloseTime (когда до закрытия остается 20 секунд, уведомляет). Хотел объединить эти две функции в один индикатор. Но так как я не программист, то с этим трудности. Помогите, пожалуйста. Спасибо за терпение, всех благ и заранее спасибо))))
 
Здраствуйте, не нашел нужного скрипта, просьба помочь. Нужен скрипт или советник, функция проста при запуске делает BUY SELL или оба (соответственно true true) при определенных значениях спреда или же спреда не выше определенного значения и определенного значения цены выше или ниже, запуск- ждет определенных значений входа- вход- отключился. Нашел похожые но там просто проскальзывание slippage, без конкретного значения спреда, или значения спреда ниже, спред в пунктах надо еще и пипсы если 5 знаков и нет цены выше ниже, также нужно чтоб был такой же скрипт советник закрытия, думаю в таком случае должно быть магик число для обеих.
Файлы:
BUY_by_Market.mq4  2 kb
SELL_by_Market.mq4  2 kb
 

Прошу написать индикатор для МТ5

Вроде простой, но не для меня(

input  ENUM_TIMEFRAMES period1 = PERIOD_H1;
input  ENUM_TIMEFRAMES period2 = PERIOD_D1;

Buffer1[i]=iClose(NULL,period1,i+1);
Buffer2[i]=iClose(NULL,period2,i+1);
Buffer3[i]=(Buffer1[i+1]+Buffer2[i+1])/2;

Заранее благодарю!

 
MakarFX:

Прошу написать индикатор для МТ5

Вроде простой, но не для меня(

Заранее благодарю!

Не он?

Vitaly Muzichenko:

Не он?

Спасибо, но нет.

Мне надо что типа аллигатора

три кривые

P.S. для МТ5

Приблизительно так...

Красная - iClose H1

Зеленая - iClose D1

Желтая - (красная[i+1]+зеленая[i+1])/2

 

Напишите, пожалуйста, индикатор, который мог бы просто автоматически копировать любые графические объекты (гор. линии, трендовые линии, прямоугольные области (этого достаточно) во все открытые окна одной валютной пары.

Заранее, благодарен.  Уверен, это может быть полезно многим. 

Файлы:
ry_4s6e1_cn0e._ku4h8k7l.jpg  245 kb
