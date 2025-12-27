Напишу индикатор бесплатно - страница 87
Все свечи одинаковые и все равно какого цвета.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ТЕРПЕНИЕ.ВСЕ РАБОТАЕТ
Здравствуйте. Просьба помочь с индикатором ZigZag.
Возможно ли сделать так, чтобы сбоку каждой линии отображалась её высота?
Заранее благодарю.
Нужен индикатор на мт4: за 30 сек до закрытия (при нужной длинне одновременно), выдается SendNotification.
Нашел два индикатора - Bar Value (считает длину свечи и при нужной длине после закрытия уведомляет) и CloseTime (когда до закрытия остается 20 секунд, уведомляет). Хотел объединить эти две функции в один индикатор. Но так как я не программист, то с этим трудности. Помогите, пожалуйста. Спасибо за терпение, всех благ и заранее спасибо))))
Прошу написать индикатор для МТ5
Вроде простой, но не для меня(
Заранее благодарю!
Не он?
Спасибо, но нет.
Мне надо что типа аллигатора
три кривые
P.S. для МТ5
Приблизительно так...
Красная - iClose H1
Зеленая - iClose D1
Желтая - (красная[i+1]+зеленая[i+1])/2
Напишите, пожалуйста, индикатор, который мог бы просто автоматически копировать любые графические объекты (гор. линии, трендовые линии, прямоугольные области (этого достаточно) во все открытые окна одной валютной пары.
Заранее, благодарен. Уверен, это может быть полезно многим.