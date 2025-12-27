Напишу индикатор бесплатно - страница 102

Новый комментарий
 
Twin Xi:

Может я не так их называю, это значение объема

это значение сигнала.

В приложеном изображении это наглядно показано на графике


(Я вставил Ваш рисунок в Ваш пост - так нагляднее).

А вот сам рисунок - мягко говоря не очень соответствует Вашему описанию :). Я делаю очень упрощенную версию - чтобы проверить идею.

 
Valeriy Yastremskiy:

Что то вы не до понимаете. В краткосрочных экстремумах да, чередуются, а вот рисунок максимумов и минимумов краткосрочных и среднесрочных не коррелируется, сверху  среднесрочных может быть много максимумов, а снизу минимумов мало. Если представить канал, то сверху пила из краткосрочных максимумов, а снизу минимумы ровно идут, один больше другого, и сверху получатся среднесрочные максимумы, а снизу минимумов не будет. Советник один не пишет в файлы, второй пишет.  

Нужен индикатор , а не советник. В посте  про торговлю я ничего не писал. Вдимо вы меня совсем не поняли.

 
fxZigZag:

Нужен индикатор , а не советник. В посте  про торговлю я ничего не писал. Вдимо вы меня совсем не поняли.

функция ТРЕНД, ее можно засунуть куда угодно. Глобальные переменные только не забудьте. Индикатор не планировал пока, может позже. Советник в общем то ордера не выставляет, очень редко) Так что на график можно кидать.)

Вопрос был, что за один раз сравнять количество среднесрочных максимумов и минимумов не получиться, изначально это разные цифры.

 
Bogard_11:

Не угасает надежда, что кого-то из кодеров заинтересует написание индикатора по кв9 Ганна, с расчетом ценовых уровней на графике. Сразу скажу, не 100% грааль. Т.е. уровни отрабатываются шикарно, но от какого развернемся, говорит сама внутренняя структура движения. Т.е. этот индикатор будет хорошей подсказкой к вашей существующей торговой системе.
Суть в чем. Есть так называемый кв9 Ганна, реализовано это в программе Ганнзила (Артема Калашникова). Берем точку отсчета (экстремум движения), смотрим где он находится на кв9. Нас будут интересовать противоположное значение в 180 градусов ,225 гр,  270 гр, 315 гр, 360 гр (на скрине  в мт4 это зеленые и серые уровни, на скрине Ганнзилы соответственно зеленые и серые клетки).


И в редких случаях будут интересовать 120, 240, 405, 420 градусов.  Но об этом уже попозже.
В большинстве случаев тренд отрабатывает 180, 270 и 360 градусов.
Проверить отработку уровней каждый сможет самостоятельно, Ганнзила в бесплатном доступе.
ТЗ проработано примерно на 80%..

отправил в личку


 
Vladimir Karputov:

(Я вставил Ваш рисунок в Ваш пост - так нагляднее).

А вот сам рисунок - мягко говоря не очень соответствует Вашему описанию :). Я делаю очень упрощенную версию - чтобы проверить идею.

Не понял, в чем несоответствие? По macd [1H] пока сигнал и тело > 0 и тело <сигнала
Проверяются 2 ма [15M] если 1ма >2ма и 1ма[-1]<2ма[-1] открыть продажу.  если 1ма <2ма и 1ма[-1]>2ма[-1] закрыть все сделки. Ждать  1ма >2ма и 1ма[-1]<2ма[-1]. 
И на покупку с точностью до наобарот. 
Кстати, пример приведен сделки против тренда, если Вы про профит)) 
 
Iurii Tokman:

отправил в личку


Данные уровни Ганна напоминают уровни Мюррея. Подскажите, он автоматически перестраивается и есть ли варианты позаимствовать написанный индикатор Ганна?

//почему бы и не спросить)

 
Приветствую всех! Ищю индикатор который бы отрисовывал уровни фибоначчи по предыдущему дню. К примеру закрылась дневная свеча, и на неё будет  натянута фиба. 
 
Vitaliy Kuznetsov:

Данные уровни Ганна напоминают уровни Мюррея. Подскажите, он автоматически перестраивается и есть ли варианты позаимствовать написанный индикатор Ганна?

//почему бы и не спросить)

да, делаю автоматический, вслед за текущей ценой строит уровни
много формул, делаю отладку

 
trezvenik007:
Приветствую всех! Ищю индикатор который бы отрисовывал уровни фибоначчи по предыдущему дню. К примеру закрылась дневная свеча, и на неё будет  натянута фиба. 

Плохо ищешь...

https://www.mql5.com/ru/code/24532

DayFibo
DayFibo
  • www.mql5.com
Уровни Фибоначчи предыдущего дня.
 
Iurii Tokman:

да, делаю автоматический, вслед за текущей ценой строит уровни
много формул, делаю отладку

Если у Юрия получится, то такой индикатор минимум 100$ должен стоить!

1...9596979899100101102103104105106107108109...137
Новый комментарий