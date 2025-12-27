Напишу индикатор бесплатно - страница 74
Добрый день!
Было бы интересно посмотреть индикатор, который разделил бы кол-во тиков BID и ASK за заданный промежуток времени.
Или количество изменений цены BID ASK. На коротком промежутке времени зачастую движется в сторону большего количества, можно использовать в бинарниках, интересно глянуть кол-во за 15мин, час и 4 часа.
Вы как настоящий учёный, разница только в том, что учёные удовлетворяют своё любопытство за счёт государства, а вы за счёт волонтёра.)))
А люди с деньгами менее любопытны, чем ученые-бессребеники.
Можно ли в этом индикаторе увеличить размер шрифта? Сам не смог (
***
Кто напишет советника?
кто то напишет
есть раздел - Фриланс
либо выкладываете суть идеи в открытый доступ и кто захочет может написать её бесплатно
На главной странице сайта слежу за обновлением тем.
Стала активной, значит кто-то что-то выложил.
Иногда (довольно часто) люди дописывают свои посты,
тема обновляется и когда снова открываешь, то ничего
нового не видишь. Кто что дописал, не всегда понятно.
Лучше создать новый пост. Если нужно, то со ссылкой на
нужное сообщение, так будет понятнее.
PS: Может я чего-то не знаю, но страница в таких случаях
открывается на самый верх, а не в месте где дописано.