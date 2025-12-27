Напишу индикатор бесплатно - страница 74

Добрый день!

Было бы интересно посмотреть индикатор, который разделил бы кол-во тиков BID и ASK за заданный промежуток времени.

Или количество изменений цены BID ASK. На коротком промежутке времени зачастую движется в сторону большего количества, можно использовать в бинарниках, интересно глянуть кол-во за 15мин, час и 4 часа.


 
Вы как настоящий учёный, разница только в том, что учёные удовлетворяют своё любопытство за счёт государства, а вы за счёт волонтёра.)))

 
А люди с деньгами менее любопытны, чем ученые-бессребеники.

 

Можно ли в этом индикаторе увеличить размер шрифта? Сам не смог (


***

 
Кто напишет советника?
 
кто то напишет 

есть раздел - Фриланс

либо выкладываете суть идеи в открытый доступ и кто захочет может написать её бесплатно

 
Всем привет, сделайте пожалуйста сигнальную стрелку не на 03.0 сек до окончания текущей свечи, а на начало следующей свечи, с задержкой в 02.0 сек с регулируемый параметром от 02.0 до 15.0 сек
Файлы:
ALLTimerRUR.mq4  133 kb
 
Здравствуйте.
Нужен индикатор с алертом РАЗМЕР СВЕЧИ+ТЕНЬ СВЕЧИ для МТ4.
Нужно чтобы индикатор выдавал алерт когда выполнятся 2 условия на 1й свече:
1. Свеча достигла определенного размера в пунктах (нужно чтобы размер свечи изменялся  в настройках индикатора) или более этого размера.
2. После достижения заданного размера или больше если на свече начнется откат то когда размер ТЕНИ достигнет определенного значения (в %) от бщего тела свечи (нужно чтобы размер тени в % можно
   было менять в настройках индикатора) срабатывает алерт(звук, окошко на какой валютной паре).
Алерт должен срабатывать сразу при выполнении этих 2х условий НЕ дожидаясь закрытия свечи и если можно чтобы срабатывал 1 раз на 1й свече (когда цена дергается постоянно не сигналил) и нод свечей
ставил какой нибудь зачок.
ПРИМЕР. Задаём размер свечи 100 пунктов, размер тени 50% .  Свеча достигла размера 120 пунктов  алерт должен сработать когда длина тени станет 60 пунктов.

Спасибо.
 
Не хочу показаться занудой, но уже писал об этом.
На главной странице сайта слежу за обновлением тем.
Стала активной, значит кто-то что-то выложил.
Иногда (довольно часто) люди дописывают свои посты,
тема обновляется и когда снова открываешь, то ничего
нового не видишь. Кто что дописал, не всегда понятно. 
Лучше создать новый пост. Если нужно, то со ссылкой на
нужное сообщение, так будет понятнее. 
PS: Может я чего-то не знаю, но страница в таких случаях
открывается на самый верх, а не в месте где дописано.
 
Да, добавлено не всегда пишут.
