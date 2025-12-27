Напишу индикатор бесплатно - страница 88

MakarFX:

Спасибо, но нет.

Мне надо что типа аллигатора

три кривые

P.S. для МТ5

Приблизительно так...

Красная - iClose H1

Зеленая - iClose D1

Желтая - (красная[i+1]+зеленая[i+1])/2

Вот так?

 
Vladimir Karputov:

Вот так?

Спасибо, но есть один момент.

если прописываю

MedianPriceBuffer[i]=(ClosePriceTF0Buffer[i+1]+ClosePriceTF1Buffer[i+1])/2.0;
то средняя что-то не то рисует(
 
MakarFX:

Спасибо, но есть один момент.

если прописываю

то средняя что-то не то рисует(

Так ведь в будущем ничего нет :)

Нужно так:

MedianPriceBuffer[i]=(ClosePriceTF0Buffer[i-1]+ClosePriceTF1Buffer[i-1])/2.0;

но тогда нужно поставить

   if(prev_calculated==0)
      limit=1;
 
Vladimir Karputov:

Так ведь в будущем ничего нет :)

Нужно так:

но тогда нужно поставить

Все получилось, спасибо

P.S. в mql4 надо было ставить +1, чтобы выбрать предыдущее значение...как-то трудно мне въехать mql5(

 
Всем привет, кто напишет бесплатно простого бота на одном ордере и индикаторе ZigZag для МТ4(5)

Бот нужен для тестирования  и создание в будущем полноценного бота. 
На этом индюке много есть разных решений но такого как мне нужно не нашел.... (((

Заранее благодарен за помощь...
 

Ребята здравствуйте! Помогите пожалуйста с одним делом так сказать :) Есть индикатор Color Levels(прикреплю его в этом сообщении). Можно ли его модернизировать пожалуйста?

суть на картинках...

Это для МТ4...

Это для МТ5..

По структуре индикатора всё тоже самое...

ТОЛЬКО НУЖНО ...


Всем нам пожелаю положительного профита!!!

Жму руку!!!

Файлы:
Color_Levels.mq4  52 kb
 
вот такое вот ещё дополнение:)
 

Ребята здравствуйте! Откликнитесь пожалуйста!!! Сможет ли кто-нибудь слегка переделать данный индикатор? 

 
nik280387:

Сможет ли кто-нибудь слегка переделать данный индикатор? 

Вы ошибаетесь. Это не "слегка переделать"

 
MakarFX:

Вы ошибаетесь. Это не "слегка переделать"

Я просто не разбираюсь в программировании. Пробовал залезть в МетаЭдитор, посмотреть внутрь индикатора..но так и не разобрался... поэтому и "пришёл" сюда. А Вы сможете его переделать? И сколько на это потребуется времени?
