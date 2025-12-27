Напишу индикатор бесплатно - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, но нет.
Мне надо что типа аллигатора
три кривые
P.S. для МТ5
Приблизительно так...
Красная - iClose H1
Зеленая - iClose D1
Желтая - (красная[i+1]+зеленая[i+1])/2
Вот так?
Вот так?
Спасибо, но есть один момент.
если прописываюто средняя что-то не то рисует(
Спасибо, но есть один момент.
если прописываюто средняя что-то не то рисует(
Так ведь в будущем ничего нет :)
Нужно так:
но тогда нужно поставить
Так ведь в будущем ничего нет :)
Нужно так:
но тогда нужно поставить
Все получилось, спасибо
P.S. в mql4 надо было ставить +1, чтобы выбрать предыдущее значение...как-то трудно мне въехать mql5(
Бот нужен для тестирования и создание в будущем полноценного бота.
На этом индюке много есть разных решений но такого как мне нужно не нашел.... (((
Заранее благодарен за помощь...
Ребята здравствуйте! Помогите пожалуйста с одним делом так сказать :) Есть индикатор Color Levels(прикреплю его в этом сообщении). Можно ли его модернизировать пожалуйста?
суть на картинках...
Это для МТ4...
Это для МТ5..
По структуре индикатора всё тоже самое...
ТОЛЬКО НУЖНО ...
Всем нам пожелаю положительного профита!!!
Жму руку!!!
Ребята здравствуйте! Откликнитесь пожалуйста!!! Сможет ли кто-нибудь слегка переделать данный индикатор?
Сможет ли кто-нибудь слегка переделать данный индикатор?
Вы ошибаетесь. Это не "слегка переделать"
Вы ошибаетесь. Это не "слегка переделать"