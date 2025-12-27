Напишу индикатор бесплатно - страница 107

Новый комментарий
 
Уважаемые господа, товарищи, помогите! Пожалуйста, раскрасьте параболик индикатора Ma_Parabolic_Alert _2 , чтобы он менял цвет при пересечении с МА и было бы замечательно, если бы при этом появлялась стрелка.

Буду Очень Признательна!
Файлы:
Ma_Parabolic_Alert_2.mq4  14 kb
 

гипкое кредитное плечо на MT4 +MT5

https://alpari.forex/ru/trading/trading_terms/#margin_requirements

напишите индикатор бесплатно который имеет параметры

плечо авто или вручную

1 уровень суммы контракта

1.1 размер плеча

2...

валюта депозита = 0 авто или usd eur rur

визуально показывает на графики суммы совокупной позиции расчитывает по форекс курсу

меняет цвета при изменении нового уровня кредитного плеча

считает с момента запуска советника максимальную совокупную позицию и минимальное плечо

Главная
  • alpari.forex
кредитное плечо от 3000 к 1 до 1 к 1 зависит от суммы лотов первые сотые лота плечо 3000 к 1 на ОСТАВШИЙСЯ уменьшается кредитное плечо
 
Ask the teacher to change this old indicator sidus v3 alerts.mq4 to Multi Timeframe mode (main picture)
Файлы:
sidus_v3_alerts.mq4  5 kb
 
ruozhuo:
Ask the teacher to change this old indicator sidus v3 alerts.mq4 to multi-time mode (main picture)

where is the picture?

 

sidus v3 alerts

https://www.mql5.com/es/code/17673

Multi Timeframe Bollinger Bands


Similar to this: In the small period diagram, look at the large period signal
Multi Timeframe Bollinger Bands
  • www.mql5.com
This is a multi timeframe indicator for Bollinger Bands. With it you can plot the Bollinger Bands of the higher timeframes without changing the current chart. This allows you to more clearly understand the price context by seeing the levels of the other timeframes on the same chart.
 
ruozhuo:

https://www.mql5.com/es/code/17673

Multi Timeframe Bollinger Bands


Similar to this: In the small period diagram, look at the large period signal

I'll try

 
I mean, change sidus_v3_alerts.mq4 to Multi Timeframe Bollinger Bands format. Thanks a lot!
 
ruozhuo:
I mean, change sidus_v3_alerts.mq4 to Multi Timeframe Bollinger Bands format. Thanks a lot!

Ready

 
玛卡FX

准备

OK! The teacher has great merit!

 

Добрый день уважаемые кодеры. Просьба отредактировать FX Aliev под МТ5 . Данный индикатор очень хороший помощник. Ему будут благодарны многие трейдеры.

Файлы:
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
  • www.mql5.com
С запуском сервиса "Работа" MQL5.community становится идеальным местом для размещения заказов и оказания услуг программирования. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно посещают этот ресурс и с легкостью могут помочь друг другу. Для трейдера сервис "Работа" - это легкая возможность получить свой собственный эксперт. Для MQL5-разработчика это возможность легко найти новых клиентов. В данной статье мы рассмотрим возможности этого сервиса.
1...100101102103104105106107108109110111112113114...137
Новый комментарий