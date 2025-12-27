Напишу индикатор бесплатно - страница 107
Буду Очень Признательна!
гипкое кредитное плечо на MT4 +MT5
https://alpari.forex/ru/trading/trading_terms/#margin_requirements
напишите индикатор бесплатно который имеет параметры
плечо авто или вручную
1 уровень суммы контракта
1.1 размер плеча
2...
валюта депозита = 0 авто или usd eur rur
визуально показывает на графики суммы совокупной позиции расчитывает по форекс курсу
меняет цвета при изменении нового уровня кредитного плеча
считает с момента запуска советника максимальную совокупную позицию и минимальное плечо
Ask the teacher to change this old indicator sidus v3 alerts.mq4 to multi-time mode (main picture)
where is the picture?
https://www.mql5.com/es/code/17673
Multi Timeframe Bollinger Bands
Similar to this: In the small period diagram, look at the large period signal
I'll try
I mean, change sidus_v3_alerts.mq4 to Multi Timeframe Bollinger Bands format. Thanks a lot!
Ready
准备
OK! The teacher has great merit!
Добрый день уважаемые кодеры. Просьба отредактировать FX Aliev под МТ5 . Данный индикатор очень хороший помощник. Ему будут благодарны многие трейдеры.Файлы: