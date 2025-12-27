Напишу индикатор бесплатно - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день.
Давно ищу Алерт на простой индикатор Зигзаг при перелоу и перехай. Правила перелоу на картинке. Перехай в обратку. Можете сделать кто-нибудь? Благодарю.
Не угасает надежда, что кого-то из кодеров заинтересует написание индикатора по кв9 Ганна, с расчетом ценовых уровней на графике. Сразу скажу, не 100% грааль. Т.е. уровни отрабатываются шикарно, но от какого развернемся, говорит сама внутренняя структура движения. Т.е. этот индикатор будет хорошей подсказкой к вашей существующей торговой системе.
Суть в чем. Есть так называемый кв9 Ганна, реализовано это в программе Ганнзила (Артема Калашникова). Берем точку отсчета (экстремум движения), смотрим где он находится на кв9. Нас будут интересовать противоположное значение в 180 градусов ,225 гр, 270 гр, 315 гр, 360 гр (на скрине в мт4 это зеленые и серые уровни, на скрине Ганнзилы соответственно зеленые и серые клетки).
И в редких случаях будут интересовать 120, 240, 405, 420 градусов. Но об этом уже попозже.
В большинстве случаев тренд отрабатывает 180, 270 и 360 градусов.
Проверить отработку уровней каждый сможет самостоятельно, Ганнзила в бесплатном доступе.
ТЗ проработано примерно на 80%..
P.S. - уровни на скрине посчитаны для нисходящего движения, тренд вниз от 1.3312
формула нужна
как от цены 1.3312 получить другие цены по их градусам?
вторая картинка не видна, слишком все мелкое
формула нужна
как от цены 1.3312 получить другие цены по их градусам?
вторая картинка не видна, слишком все мелкое
В помощь
формула нужна
как от цены 1.3312 получить другие цены по их градусам?
вторая картинка не видна, слишком все мелкое
Могу скинуть эксельку, там забита формула определения градуса цены (формула не моя).
Второй скрин надо открыть в отдельно окне, тогда все хорошо видно. Ганнзила такие скрины делает по умолчанию, настроек нет.
Могу скинуть эксельку, там забита формула определения градуса цены (формула не моя).
Второй скрин надо открыть в отдельно окне, тогда все хорошо видно. Ганнзила такие скрины делает по умолчанию, настроек нет.
ок, можно и по эксельке
В помощь
Добрый день.
Давно ищу Алерт на простой индикатор Зигзаг при перелоу и перехай. Правила перелоу на картинке. Перехай в обратку. Можете сделать кто-нибудь? Благодарю.
так ?
ок, можно и по эксельке