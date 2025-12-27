Напишу индикатор бесплатно - страница 135
Напишите пожалуйста индикатор который будет ходить за ценой как тралл(трейлинг стоп) и рисовать линию или точку на задаваемом расстоянии в %. Для покупки под ценой, для продажи над ценой. Если цена пересекает линию то выдается противоположный сигнал.
Рисуется все в реальном времени, положение точки(линии) высчитывается на каждом тике! может быть несколько сигналов на 1 баре.
Благодарю всем кто откликнется!
Здравствуйте!
Хааах , ку единомышленнику :)
мне такой-же Сов обошёлся в ети-его 470$ :(
прям в точности как ты и описал :) вирт.отложник тупо-глупо тралится за ценой на расстоянии Х , и при откате - открывается позиция ...
вот результаты : (... как говорится - отрицательны результат = тоже результат ... цена пробы = 400+$ ,гг)
Индикатор с исходным кодом
Приветствую, кто-нибудь может написать индикатор стохастика как в терминале мт4? У меня их 600 штук, ни один не показывает так как в терминале. Могу скинуть картинку что именно меня не устраивает. Спасибо
Ну так пользуйтесь терминальным, за него денег не берут.
Мне он нужен с тем, чтобы скомбинировать его с другим индюком, всю эту красоту перевести на Pine и закинуть на трейдинг вью. Вверху из МТ4 внизу тот который пишет любой chatgpt. Причем код от стоха как бы из терминала лежит тут недалеко на этом сайте в таблице- но он не из терминала, он так как выглядит нижний
Настройки close/close, exponential. Могу немного оплатить, могу коды своих 600 скинуть, с мануалами
хочу попросить вас написать индикатор - если не сложно, тех задание такое :
индикатор рисует уровни на протяжении всей истории графика.
уровни открытия свечей и уровни закрытия свечей -
должен быть выбор цвета,
для любого тайм фрейма, на какой будет установлен там и рисует
- навыка писать индикаторы нет потому с такой простой просьбой и обратилсябудет развеселая картинка но меня это устраивает искать и рисовать в ручную утомительно пример прилагаю
как вы нарисовали - терминал выжрет память, стормозит и взглючит :-)
50000 свечек в графике * 2 линии (от открытия и от закрытия свечей). 100 тысяч граф.объектов разных цветов и стилей
то есть вам во фриланс - всё возможно, соптимизировать рассчёты и отрисовку, но это не "два пальца об асфальт"
Ребят, так что с моим стохом, давайте платно. Нужн стох как в терминале. Задача вроде простая, но не выходит этот каменный цветок у всех этих gptданил