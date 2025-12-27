Напишу индикатор бесплатно - страница 135

Здравствуйте! 
Напишите пожалуйста индикатор который будет ходить за ценой как тралл(трейлинг стоп) и рисовать линию или точку на задаваемом расстоянии в %. Для покупки под ценой, для продажи над ценой. Если цена пересекает линию то выдается противоположный сигнал.
Рисуется все в реальном времени, положение точки(линии) высчитывается на каждом тике! может быть несколько сигналов на 1 баре.
Благодарю всем кто откликнется!
 
Здравствуйте! Я вот подумал, что было бы неплохо на графике котировок иметь верикальные пунктирные линии на датах принятия центробанком решения по процентной ставке, скажем так на полгода вперед или на год. Вручную рисовать каждую линию не удобно, 
так может быть есть индикатор готовый или кто-нибудь написать сможет. Работает индикатор так- вводите даты в свойства индикатора, а затем на нужном графике вставляется индикатор и появляются все линии. Индикатор для MT4.
 
Хааах , ку единомышленнику :)

мне такой-же Сов обошёлся в ети-его 470$ :(

прям в точности как ты и описал :) вирт.отложник тупо-глупо тралится за ценой на расстоянии Х , и при откате - открывается позиция ...

вот результаты : (... как говорится - отрицательны результат = тоже результат ... цена пробы = 400+$ ,гг)


 
Здравствуйте!

Уважаемые программисты, можно ли сделать небольшую корректировку в индикаторе? 
Нужно добавить после стрелок индикатора еще 8 буферных стрелок того-же направления.

Индикатор с исходным кодом

 
Приветствую, кто-нибудь может написать индикатор стохастика как в терминале мт4? У меня их 600 штук, ни один не показывает так как в терминале. Могу скинуть картинку что именно меня не устраивает. Спасибо
 
Приветствую, кто-нибудь может написать индикатор стохастика как в терминале мт4? У меня их 600 штук, ни один не показывает так как в терминале. Могу скинуть картинку что именно меня не устраивает. Спасибо

Ну так пользуйтесь терминальным, за него денег не берут.

 

Мне он   нужен с тем, чтобы скомбинировать его с другим индюком, всю эту красоту  перевести на Pine и закинуть на трейдинг вью. Вверху из МТ4 внизу тот который пишет любой chatgpt. Причем код от стоха как бы из терминала лежит тут недалеко на этом сайте в таблице- но он не из терминала, он так как выглядит нижний

Настройки  close/close,  exponential.  Могу  немного оплатить, могу коды своих 600 скинуть, с мануалами

Файлы:
BRNH4.png  90 kb
 

хочу попросить вас написать индикатор - если не сложно, тех задание такое :

индикатор рисует уровни на протяжении всей истории графика.

уровни открытия свечей и уровни закрытия свечей -

должен быть выбор цвета,

для любого тайм фрейма, на какой будет установлен там и рисует

- навыка писать индикаторы нет потому с такой простой просьбой и обратилсябудет развеселая картинка но меня это устраивает искать и рисовать в ручную утомительно пример прилагаю

Файлы:
0.jpg  167 kb
 
как вы нарисовали - терминал выжрет память, стормозит и взглючит :-)

50000 свечек в графике * 2 линии (от открытия и от закрытия свечей). 100 тысяч граф.объектов разных цветов и стилей

то есть вам во фриланс - всё возможно, соптимизировать рассчёты и отрисовку, но это не "два пальца об асфальт"

 

Ребят, так что с моим стохом, давайте платно. Нужн стох как в терминале. Задача вроде простая, но не выходит этот каменный цветок у всех этих gptданил

