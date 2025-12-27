Напишу индикатор бесплатно - страница 72

Новый комментарий
[Удален]  
Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.

подскажите пожалуйста. возможно такое технически ? -обьяденить  Stochastic чтобы пересекал сигнальную линию MACD

в один индикатор - чтобы в этих точках выдавал сигнал

индикатор

 
Aleksandr Klapatyuk:

подскажите пожалуйста. возможно такое технически ? -обьяденить  Stochastic чтобы пересекал сигнальную линию MACD

в один индикатор - чтобы в этих точках выдавал сигнал


это даже на вашем графике не получится, т.к. macd подстраивается масштабом под размах своих данных - то есть у него нет четкого максимума и минимума, в своё же время у стохастика это всё есть от 0 до 100 

по сути чтобы их соединить надо macd отобразить в таком же масштабе - впихнуть в канал от 0 до 100 тогда можно искать пересечения

до этого - не получится такое сделать

а если сможете впихнуть macd в канал - это будет уже не macd 

[Удален]  
Yurij Izyumov:

это даже на вашем графике не получится, т.к. macd подстраивается масштабом под размах своих данных - то есть у него нет четкого максимума и минимума, в своё же время у стохастика это всё есть от 0 до 100 

по сути чтобы их соединить надо macd отобразить в таком же масштабе - впихнуть в канал от 0 до 100 тогда можно искать пересечения

до этого - не получится такое сделать

а если сможете впихнуть macd в канал - это будет уже не macd 

Спасибо вам  за ответ. а то ищу способы и перерыл весь интернет - в поисках. 

не один год - ищу такого чуда

 
А я ищу другое чудо. АТР, примененный не к дням и свечам, а к торговым сессиям. Если такое возможно, отпишите, я выложу что-то вроде ТЗ. Спасибо!
 
Aleksandr Klapatyuk:

подскажите пожалуйста. возможно такое технически ? -обьяденить  Stochastic чтобы пересекал сигнальную линию MACD

в один индикатор - чтобы в этих точках выдавал сигнал

В формуле стохастика ты силу найдешь. Т.е. надо привести к одной размерности, например, в стохастике за его период известно сколько пунктов в 100%, вот и приводите пункты MACD к %-м стохастика, приводите стохастик к +/- шкале(от него отнять 50). Но до вас все уже изобрели, есть комбинация индюков: BB(MA(RSI(xx),yy),zz).

 
erex:
А я ищу другое чудо. АТР, примененный не к дням и свечам, а к торговым сессиям. Если такое возможно, отпишите, я выложу что-то вроде ТЗ. Спасибо!

Очень интересно что будет показывать. Если-бы зимой, то Я бы написал, а сейчас начался сезон и нет времени. Если кто напишет, то и Я буду благодарен)

 
erex:
А я ищу другое чудо. АТР, примененный не к дням и свечам, а к торговым сессиям. Если такое возможно, отпишите, я выложу что-то вроде ТЗ. Спасибо!

Возьмите код ATR:

  1. в расчете пропускайте бары между сессиями.(вариант не учитывать гэп межу сессиями).
  2. открытие/закрытие сессии это аналог open/close/low/high.
  3. на основе период конвертер сделайте оффлайн график из баров сессий(например на базе ренко иникатора) и примените к ним стандартный ATR. Или, экспортируйте файл истории в файл, в экселе удалите лишние бары не нужных сессий и импортируйте результат в другой файл оффлайн график.
  4. забить, т.к. получается недо DR, а характер движения пар по сессиям в обще стабилен и исследован.
 

Вижу, что интерес есть. Тогда выкладываю более подробно свои "хотелки".

Надеюсь, будет понятно, что я имею в виду.

_______

Индикатор ATR-session

1.       Предназначение индикатора - исследование статистики отработки диапазонов движения котировок.

2.       Считаются сессионые АТРы тремя методами: сплошной (определяемое пользователем число предыдущих сессий), понедельный (по дням недели; напр., определяемое пользователем число предыдущих сессий по понедельникам, вторникам и т.д.) и контрактный (предыдущие сессии с установленной пользователем даты).

3.       Учитываются четыре сессии: азиатская, европейская, евро-американская и американская. По желанию, отдельные сессии можно отключать.

4.       Учитывается сезонный переход времени (автоматически или вкл/выкл).

5.       Используется три способа отображения индикатора: уровневый (один диапазон усреднения по любому методу), простой зонный (два диапазона усреднения по любому методу) и сложный зонный: напр., один диапазон – контрактный, другой – понедельный.

6.       Уровни и зоны могут быть как статичными, так и динамичными.

7.       Данные берутся с ТФ m30, отображаются на ТФ не выше h1.

http://prntscr.com/nsyq08 - приблизительно то, что хотелось бы видеть.
Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
erex:
А я ищу другое чудо. АТР, примененный не к дням и свечам, а к торговым сессиям. Если такое возможно, отпишите, я выложу что-то вроде ТЗ. Спасибо!

Попробуйте

Файлы:
ATR-Session.mq4  5 kb
 
Александр:

Попробуйте

Спасибо! Попробовал. Вкус не тот.

http://prntscr.com/nszhut

Прикрепленный к предыдущему моему сообщению скрин подразумевал, что на графике (не в подвале) нужно отображать усредненный диапазон сессии. Есть еще один важный момент: некоторые сессии заканчиваются половиной часа - 18:30.

Этак открывается европа в 10, и появляется двойной бокс от начала сессии - вверх и вниз на усредненный диапазон АТР за произвольный период (мне больше нравится 23, но это дело вкуса).

Все равно за отклик я очень благодарен. Если это поможет, я могу выложить похожий индикатор. Только он показывает АТР за месяц, неделю и день. И еще у меня только его экзешник. И еще он терпеть не может почти все другие индикаторы.

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
1...656667686970717273747576777879...137
Новый комментарий