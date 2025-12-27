Напишу индикатор бесплатно - страница 72
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
подскажите пожалуйста. возможно такое технически ? -обьяденить Stochastic чтобы пересекал сигнальную линию MACD
в один индикатор - чтобы в этих точках выдавал сигнал
подскажите пожалуйста. возможно такое технически ? -обьяденить Stochastic чтобы пересекал сигнальную линию MACD
в один индикатор - чтобы в этих точках выдавал сигнал
это даже на вашем графике не получится, т.к. macd подстраивается масштабом под размах своих данных - то есть у него нет четкого максимума и минимума, в своё же время у стохастика это всё есть от 0 до 100
по сути чтобы их соединить надо macd отобразить в таком же масштабе - впихнуть в канал от 0 до 100 тогда можно искать пересечения
до этого - не получится такое сделать
а если сможете впихнуть macd в канал - это будет уже не macd
это даже на вашем графике не получится, т.к. macd подстраивается масштабом под размах своих данных - то есть у него нет четкого максимума и минимума, в своё же время у стохастика это всё есть от 0 до 100
по сути чтобы их соединить надо macd отобразить в таком же масштабе - впихнуть в канал от 0 до 100 тогда можно искать пересечения
до этого - не получится такое сделать
а если сможете впихнуть macd в канал - это будет уже не macd
Спасибо вам за ответ. а то ищу способы и перерыл весь интернет - в поисках.
не один год - ищу такого чуда
подскажите пожалуйста. возможно такое технически ? -обьяденить Stochastic чтобы пересекал сигнальную линию MACD
в один индикатор - чтобы в этих точках выдавал сигнал
В формуле стохастика ты силу найдешь. Т.е. надо привести к одной размерности, например, в стохастике за его период известно сколько пунктов в 100%, вот и приводите пункты MACD к %-м стохастика, приводите стохастик к +/- шкале(от него отнять 50). Но до вас все уже изобрели, есть комбинация индюков: BB(MA(RSI(xx),yy),zz).
А я ищу другое чудо. АТР, примененный не к дням и свечам, а к торговым сессиям. Если такое возможно, отпишите, я выложу что-то вроде ТЗ. Спасибо!
Очень интересно что будет показывать. Если-бы зимой, то Я бы написал, а сейчас начался сезон и нет времени. Если кто напишет, то и Я буду благодарен)
А я ищу другое чудо. АТР, примененный не к дням и свечам, а к торговым сессиям. Если такое возможно, отпишите, я выложу что-то вроде ТЗ. Спасибо!
Возьмите код ATR:
Вижу, что интерес есть. Тогда выкладываю более подробно свои "хотелки".
Надеюсь, будет понятно, что я имею в виду.
_______
Индикатор ATR-session
1. Предназначение индикатора - исследование статистики отработки диапазонов движения котировок.
2. Считаются сессионые АТРы тремя методами: сплошной (определяемое пользователем число предыдущих сессий), понедельный (по дням недели; напр., определяемое пользователем число предыдущих сессий по понедельникам, вторникам и т.д.) и контрактный (предыдущие сессии с установленной пользователем даты).
3. Учитываются четыре сессии: азиатская, европейская, евро-американская и американская. По желанию, отдельные сессии можно отключать.
4. Учитывается сезонный переход времени (автоматически или вкл/выкл).
5. Используется три способа отображения индикатора: уровневый (один диапазон усреднения по любому методу), простой зонный (два диапазона усреднения по любому методу) и сложный зонный: напр., один диапазон – контрактный, другой – понедельный.
6. Уровни и зоны могут быть как статичными, так и динамичными.
7. Данные берутся с ТФ m30, отображаются на ТФ не выше h1.http://prntscr.com/nsyq08 - приблизительно то, что хотелось бы видеть.
А я ищу другое чудо. АТР, примененный не к дням и свечам, а к торговым сессиям. Если такое возможно, отпишите, я выложу что-то вроде ТЗ. Спасибо!
Попробуйте
Попробуйте
Спасибо! Попробовал. Вкус не тот.
http://prntscr.com/nszhut
Прикрепленный к предыдущему моему сообщению скрин подразумевал, что на графике (не в подвале) нужно отображать усредненный диапазон сессии. Есть еще один важный момент: некоторые сессии заканчиваются половиной часа - 18:30.
Этак открывается европа в 10, и появляется двойной бокс от начала сессии - вверх и вниз на усредненный диапазон АТР за произвольный период (мне больше нравится 23, но это дело вкуса).
Все равно за отклик я очень благодарен. Если это поможет, я могу выложить похожий индикатор. Только он показывает АТР за месяц, неделю и день. И еще у меня только его экзешник. И еще он терпеть не может почти все другие индикаторы.