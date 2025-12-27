Напишу индикатор бесплатно - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет ! Не могу победить индикатор который при условии если MACD на нескольких ТФ ниже нуля или на всех ТФ выше нуля ставит индикацию на каждом баре на котором выполняется условие.
Вот тут накидал чего-то не так получается как задумано. Заранее благодарю.
если еще не разобрались
Привет ! Не могу победить индикатор который при условии если MACD на нескольких ТФ ниже нуля или на всех ТФ выше нуля ставит индикацию на каждом баре на котором выполняется условие.
Вот тут накидал чего-то не так получается как задумано. Заранее благодарю.
а что не работало то? )))
тогда как то так
Юрий, на сколько сложно реализовать подход (см описание ниже и рис) для создания индикатора?
Необходим индикатор показывающий расстояние между точками по таймфрейму который указан на графике, значение которых будет или в виде гистограммы или в виде линии
в данном случае(см формулу ниже):
х=время оно будет одинаковое для двух символов
у=значение цены на момент открытия или закрытия свечи (как лучше)
Вводимые параметры:
пара № 1
пара № 2
при этом 12 часов ночи считать за "0" т.е. каждый день в 12 часов ночи "раздвижку" начинает считать заного
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Можешь по братски пояснить как переделать индикатор что бы добавить к нему функцию типа - (применить к другому индикатору) ну по человечески, я дуб дерево в этом и не понимаю термины MQL4 я просто ноль, чайник over 9000. Помоги хэлп ми плиз )))
Можешь по братски пояснить как переделать индикатор что бы добавить к нему функцию типа - (применить к другому индикатору) ну по человечески, я дуб дерево в этом и не понимаю термины MQL4 я просто ноль, чайник over 9000. Помоги хэлп ми плиз )))
если речь о своих индикаторах то такое не прокатит, применить индикатор к другому можно вроде как только из стандартных в наборе Metatrader , на примере того что вам именно необходимо можно было бы пояснить точнее.
Юрий, на сколько сложно реализовать подход (см описание ниже и рис) для создания индикатора?
Необходим индикатор показывающий расстояние между точками по таймфрейму который указан на графике, значение которых будет или в виде гистограммы или в виде линии
в данном случае(см формулу ниже):
х=время оно будет одинаковое для двух символов
у=значение цены на момент открытия или закрытия свечи (как лучше)
Вводимые параметры:
пара № 1
пара № 2
при этом 12 часов ночи считать за "0" т.е. каждый день в 12 часов ночи "раздвижку" начинает считать заного
что в итоге желаемо получить ? ну к примеру будут у вас линии двух символов от 0 - 24 часов в виде "раздвижки"
во первых не совсем понял смысл вычисления расстояния , оно будет наверно в пунктах в минуту/час (не суть) . чем это будет отличаться от того что просто один символ наложить на другой, просто отмасштабировав их к примеру, что вы хотите увидеть ?
просто у разных символьных пар скорость разная движения и волатильность
что в итоге желаемо получить ? ну к примеру будут у вас линии двух символов от 0 - 24 часов в виде "раздвижки"
во первых не совсем понял смысл вычисления расстояния , оно будет наверно в пунктах в минуту/час (не суть) . чем это будет отличаться от того что просто один символ наложить на другой, просто отмасштабировав их к примеру, что вы хотите увидеть ?
просто у разных символьных пар скорость разная движения и волатильность
- должны получить что-то похожее на это (см скрин ниже)
- да расстояние будет в пунктах
- отличается тем что можно будет увидеть максимальные дневные отклонения в раздвижке в таком виде как на скрине
- конечно я понимаю что у каждой пары разная валотильность, просто не хотел усложнять задачу, интересно было посмотреть что получится на данном этапе
Здравствуйте, Юрий.
Помогите пожалуйста написать индикатор, на основе одной линии, которая соединяет экстремумы, как показано на рисунке, чтобы тени были ниже/выше экстремумной тени, и закрытие свечи было ниже high/low этой свечи (как на рисунке)
Это что-то среднее между Фракталами и Зиг Загом, но, к сожалению не владею mql4, буду очень признателен Вам.
здраствуйте помогите пожалуйста написать стрелочный индикатор по алгоритм свечном анализе
вот сдесь четире подряд из серии 4 свечей в одном направления это наш алгоритм а потом если будеть серии из трех свечей в одном направления и сразу сигнал против тренда
смисл роботы алгоритма просто если серия 3 свечей в одном напровления сигнал против направления если такой сигнал будеть четирый подряд в не сторону стрелки их надо прошитат а потом на пятый формирование свечей было сигнал