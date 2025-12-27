Напишу индикатор бесплатно - страница 47

Vitaly Muzichenko:

Профит не считает в пунктах, и не считает от последней открытой. Поставил значение 35000, а он перекрашивает при убытке в 1.2пп

Придется проверять самому

 
Victor Nikolaev:

Суть в том, чтобы при убытке в N-пунктов от последней открытой перекрашивал график, вот в этот момент открываем усредняющую, если снова цена пошла против, то снова перекрасил. Алерт на один тикет - один раз

 
Vitaly Muzichenko:

Файлы:
Background.mq4  4 kb
 
Victor Nikolaev:

Всё работает!

Спасибо!

 
Добрый день. Есть ли возможность написать индикатор, который бы подсвечивал бар, который вышел (в любую сторону) на N% или более (вынести во внешние настройки) от размера предыдущего бара. Например, ищем бары вышедшие на 25 %, предыдущий бар имеет размер (от хая до лоу) 100 пунктов, текущий бар выходит за пределы предыдущего на 30 пп  -  значит выход равен 30% - подсвечиваем бар.
 
Victor Nikolaev:

Так подойдет


Добрый день!

Наконец я нашел на вашем графике то, что так долго не мог найти!

ЧТО ВЫ УСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ ЛИНИЯ ЦЕНЫ И ЛИНИЯ ASK ,БЫЛИ НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ГРАФИКА, А ТОЛЬКО СПРАВА ОТ СВЕЧИ ?

Файлы:
2018-02-25_11-22-56.jpg  239 kb
 

Не могли написать индикатор , который будет по другому отображать ордера на графике,длину линий ордеров, цвета ордеров, расположение линий справа или слева?

Очень мешают линии ордеров проходящие по всему графику, особенно когда много открытых.


линии

 
mario015:

Добрый день!

Наконец я нашел на вашем графике то, что так долго не мог найти!

ЧТО ВЫ УСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ ЛИНИЯ ЦЕНЫ И ЛИНИЯ ASK ,БЫЛИ НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ГРАФИКА, А ТОЛЬКО СПРАВА ОТ СВЕЧИ ?

Они просто не видны, но они есть. Индикатор их закрыл. 

 
Victor Nikolaev:

Они просто не видны, но они есть. Индикатор их закрыл. 

а Вы можете сделать так , чтобы они были справа, как их видно на картинке у ?


цена

 
mario015:

а Вы можете сделать так , чтобы они были справа, как их видно на картинке у ?



Линию Ask можно сделать с помощью объекта (не отображая линию на графике). Линия Bid в любом случае будет отображаться

