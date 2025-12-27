Напишу индикатор бесплатно - страница 47
Шота не то)
Профит не считает в пунктах, и не считает от последней открытой. Поставил значение 35000, а он перекрашивает при убытке в 1.2пп
Придется проверять самому
Суть в том, чтобы при убытке в N-пунктов от последней открытой перекрашивал график, вот в этот момент открываем усредняющую, если снова цена пошла против, то снова перекрасил. Алерт на один тикет - один раз
Всё работает!
Спасибо!
Так подойдет
Добрый день!
Наконец я нашел на вашем графике то, что так долго не мог найти!
ЧТО ВЫ УСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ ЛИНИЯ ЦЕНЫ И ЛИНИЯ ASK ,БЫЛИ НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ГРАФИКА, А ТОЛЬКО СПРАВА ОТ СВЕЧИ ?
Не могли написать индикатор , который будет по другому отображать ордера на графике,длину линий ордеров, цвета ордеров, расположение линий справа или слева?
Очень мешают линии ордеров проходящие по всему графику, особенно когда много открытых.
Они просто не видны, но они есть. Индикатор их закрыл.
Они просто не видны, но они есть. Индикатор их закрыл.
черт....
а Вы можете сделать так , чтобы они были справа, как их видно на картинке у ?
Линию Ask можно сделать с помощью объекта (не отображая линию на графике). Линия Bid в любом случае будет отображаться