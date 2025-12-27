Напишу индикатор бесплатно - страница 46

Кому не сложно, напишите пожалуйста индикатор:

Если убыток от последней открытой позиции превышает N-пунктов(вывести в настройки), то цвета фона графика перекрашивается в красный цвет(вывести в настройки). Если открыли ещё одну позицию, то фон снова по-умолчанию пока убыток не будет превышать N-значение в пунктах. Если можно, то добавить пиликалку в виде Алерта(вывести в настройки).

Всё)

 
Vitaly Muzichenko:

Фриланс вам поможет ))))

 
Так ветка о бесплатном написании индикатора, Я вроде как по теме написал)

 
Vitaly Muzichenko:

Можно и мигающий сделать на каждом тике. Страшнее будет.

 
Vitaly Muzichenko:

Так подойдет

Loss

 
Вполне. В терминале открыто 18 графиков, и по всем идёт торговля, так вот нужно быстро видеть, где пора усреднить. Алерт бы ещё добавить)

 
Vitaly Muzichenko:

Вполне. В терминале открыто 18 графиков, и по всем идёт торговля, так вот нужно быстро видеть, где пора усреднить. Алерт бы ещё добавить)

Проверяй. Потом можно будет и алерт добавить. Единственное условие - график сверху.

Файлы:
Background.mq4  4 kb
 
Victor Nikolaev:

Проверяй. Потом можно будет и алерт добавить. Единственное условие - график сверху.

Всё работает, мигает как положено.

По Алерту: Один раз при превышении уровня. Следующий Алерт только на другом тикете последней открытой позиции.

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Всё работает, мигает как положено.

По Алерту: Один раз при превышении уровня. Следующий Алерт только на другом тикете последней открытой позиции.

Спасибо!

Смотри. Я не проверял.

Файлы:
Background.mq4  4 kb
 
Victor Nikolaev:

Смотри. Я не проверял.

Шота не то)

Профит не считает в пунктах, и не считает от последней открытой. Поставил значение 35000, а он перекрашивает при убытке в 1.2пп

