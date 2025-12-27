Напишу индикатор бесплатно - страница 46
Кому не сложно, напишите пожалуйста индикатор:
Если убыток от последней открытой позиции превышает N-пунктов(вывести в настройки), то цвета фона графика перекрашивается в красный цвет(вывести в настройки). Если открыли ещё одну позицию, то фон снова по-умолчанию пока убыток не будет превышать N-значение в пунктах. Если можно, то добавить пиликалку в виде Алерта(вывести в настройки).
Всё)
Фриланс вам поможет ))))
Так ветка о бесплатном написании индикатора, Я вроде как по теме написал)
Можно и мигающий сделать на каждом тике. Страшнее будет.
Так подойдет
Вполне. В терминале открыто 18 графиков, и по всем идёт торговля, так вот нужно быстро видеть, где пора усреднить. Алерт бы ещё добавить)
Проверяй. Потом можно будет и алерт добавить. Единственное условие - график сверху.
Всё работает, мигает как положено.
По Алерту: Один раз при превышении уровня. Следующий Алерт только на другом тикете последней открытой позиции.
Спасибо!
Смотри. Я не проверял.
Шота не то)
Профит не считает в пунктах, и не считает от последней открытой. Поставил значение 35000, а он перекрашивает при убытке в 1.2пп