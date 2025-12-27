Напишу индикатор бесплатно - страница 129

Извините, не могли бы вы помочь мне написать ea, где macd покупает первую золотую вилку после того, как ось 0 идет вверх, закрывает позицию после мертвой вилки и продает. Первая мертвая вилка после оси 0 идет вниз и закрывает позицию после золотой вилки.
 
mixual macd покупает первую золотую вилку после того, как ось 0 идет вверх, закрывает позицию после мертвой вилки, и продает первую мертвую вилку после того, как ось 0 идет вниз, и закрывает позицию после золотой вилки.

что такое мертвая вилка? :)

Yurij Izyumov:

Напишу бесплатный индикатор для MQL4 на условиях свободного распространения - размещения в виде бесплатного продукта на рынке или кода в CodeBase.

Я также могу написать его на MQL5, но мое предпочтение отдается MQL4 - это зависит от логики и, конечно, лучше написать что-то осмысленное. Теоретически возможен и советник.

Конечно, задачи типа - хочу индикатор на основе волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) Поскольку оцените объем работы и подумайте об этом.

Если хотите - пишите работу открыто.

Заранее продумайте возможности - оповещения, звуковые сигналы, уведомления по почте/телефону, стрелки, новости и т.д.

Здравствуйте, я хотел бы получить индикатор, способный определять тени свечей на покупку и продажу с помощью стрелки, при условии, что они очень длинные как тени, так как свечи такого типа предлагают очень сильные точки входа в рынок, и в целом позволяют делать входы без флета, единственная реальная проблемаэто тот фактор, что в момент, в который появляется стрелка, вручную конвертируется в след одного пенденте для одного будущего входа, если бы это было возможно, в момент, в который эта тень выходит за пределы от других будущих свечей рынка, стрелка должна была бы исчезнуть и появиться впоследствии на другой свече (покупки или продажи) с этими характеристиками.
Я рассчитываю тени как длину в пипсах, например, прикрепленные свечи как
Картинка имеет расстояние 15-20 пунктов от основания свечи.
Как вы думаете, возможно ли его создать? 🙏🏻 Это была бы революция.
 
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, для мт4 индикатор движения SPY, чтобы я его на любой график накинул, и он бы показывал куда на пятиминутках идёт SPY. Тогда я бы увидел корелляцию с торгуемым инструментом. А то рядом экран со SPY держать не удобно. Заранее спасибо!)
 

Добрый день. Можно  отредактировать индикатор. Нужно прикрутить к нему пуш уведомления. И на скриншоте я обвел данные убрать что бы они вообще не отображались, они не нужны. И стрелки если можгл чуть меньше сделать и чуть отодвинуть от свечей что бы свечу видно было хорошо.

Спасибо.

Файлы:
Screenshot_1.png  53 kb
volume_arrow.mq4  11 kb
volume_arrow.ex4  21 kb
 
Юрий Серба #:

 Нужно прикрутить к нему пуш уведомления


 А если просто его включить в настройках???


 
to_ha #:

 А если просто его включить в настройках???


В самом индикаторе нет пуш уведомления
 

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность написать два скрипта на выставление отложек в бай и селл по определенным критериям.

Критерии такие:

1. Размер лота

2. Дельта (отступ от хая или лоя свечи)

3. Candle (по какой свече ставим ордера: 0-текущая, 1-прошлая, 2-через одну...)

4. Величина тейка

5. Величина стопа.

Правила выставления ордера BUY STOP

Ордер выставляется на расстоянии дельты от хая свечи + текущий спред.

Стоп выставляется на заданном расстоянии от лоя + дельта.

Тейк выставляется на заданном расстоянии от ордера.

Правила выставления ордера SELL STOP

Ордер выставляется на расстоянии дельта от лоя свечи

Стоп выставляется на заданном расстоянии от ордера + дельта + текущий спред.

Заранее благодарен.

 
sedov-o #:

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность написать два скрипта на выставление отложек в бай и селл по определенным критериям.


 Здрасте, а чего два скрипта??? Можно же и одним управиться...

