Напишу индикатор бесплатно - страница 129
что такое мертвая вилка? :)
Напишу бесплатный индикатор для MQL4 на условиях свободного распространения - размещения в виде бесплатного продукта на рынке или кода в CodeBase.
Я также могу написать его на MQL5, но мое предпочтение отдается MQL4 - это зависит от логики и, конечно, лучше написать что-то осмысленное. Теоретически возможен и советник.
Конечно, задачи типа - хочу индикатор на основе волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) Поскольку оцените объем работы и подумайте об этом.
Если хотите - пишите работу открыто.
Заранее продумайте возможности - оповещения, звуковые сигналы, уведомления по почте/телефону, стрелки, новости и т.д.
Добрый день. Можно отредактировать индикатор. Нужно прикрутить к нему пуш уведомления. И на скриншоте я обвел данные убрать что бы они вообще не отображались, они не нужны. И стрелки если можгл чуть меньше сделать и чуть отодвинуть от свечей что бы свечу видно было хорошо.
Спасибо.
Нужно прикрутить к нему пуш уведомления.
А если просто его включить в настройках???
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность написать два скрипта на выставление отложек в бай и селл по определенным критериям.
Критерии такие:
1. Размер лота
2. Дельта (отступ от хая или лоя свечи)
3. Candle (по какой свече ставим ордера: 0-текущая, 1-прошлая, 2-через одну...)
4. Величина тейка
5. Величина стопа.
Правила выставления ордера BUY STOP
Ордер выставляется на расстоянии дельты от хая свечи + текущий спред.
Стоп выставляется на заданном расстоянии от лоя + дельта.
Тейк выставляется на заданном расстоянии от ордера.
Правила выставления ордера SELL STOP
Ордер выставляется на расстоянии дельта от лоя свечи
Стоп выставляется на заданном расстоянии от ордера + дельта + текущий спред.
Заранее благодарен.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность написать два скрипта на выставление отложек в бай и селл по определенным критериям.
Здрасте, а чего два скрипта??? Можно же и одним управиться...