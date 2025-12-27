Напишу индикатор бесплатно - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Здравствуйте
Можно ли индикатору RSI добавить сигналы, звуковой стандартный и графический (значёк) в подвал, в месте касания уровня. Когда цена в моменте касается уровня, Сигналы нужны только в реальном времени, предыдущие должны удаляться после появления нового
Здравствуйте
Можно ли индикатору RSI добавить сигналы, звуковой стандартный и графический (значёк) в подвал, в месте касания уровня. Когда цена в моменте касается уровня, Сигналы нужны только в реальном времени, предыдущие должны удаляться после появления нового
К индикатору RSI приделать алёрты. Рабочие уровни 45 и 55. Сигнал нужен, когда линия RSI коснется рабочего уровня в моменте, или пересекла его История только на момент включения терминала Если сигнал пропустили надо чтоб оставался значёк что было касание Стратегия от часовых графиков поэтому сигналы не часто
А Вы Случайно советников не пишите??? Просто нужен гарантированно открывающий и закрывающий позиции советник обрабатывающий все ошибки сервера и т.д. С не большой логикойЮ ну дальше я сам или совместно можно будет допилить. Важно чтоб он надёжно обрабатывал все ошибкии доводил их до логического заключения..... В благодарность могу присоеденить к проекту....
Нет не советник Стратегия среднесрок поэтому алетов достаточно чтоб следить
стрелка обязательна ? а то ж она будет постоянно появляться и пропадать
Добрый день. Есть у меня вот такой Индюк АМА. Мне нужно добавить к ней вторую АМА смещенную вперёд через параметр Shift (желательно что бы в Индюке этот Параметр присутствовал + что бы можно было бы задавать Параметры для второй АМА).
Должно получится как на моём Скрине (Красная - это АМА. Зелёная - это вторая АМА смещенная вперёд)
На Скрине я сразу показываю наилучшие Настройки для АМА на Тайм-фрейме Н1.
Добрый день. Есть у меня вот такой Индюк АМА. Мне нужно добавить к ней вторую АМА смещенную вперёд через параметр Shift (желательно что бы в Индюке этот Параметр присутствовал + что бы можно было бы задавать Параметры для второй АМА).
Должно получится как на моём Скрине (Красная - это АМА. Зелёная - это вторая АМА смещенная вперёд)
На Скрине я сразу показываю наилучшие Настройки для АМА на Тайм-фрейме Н1.
как то так
как то так
глянул одни глазком ... если дать сдвиг больше 1 на первом баре начинает лажу показывать ...
не пойму смысла - можно просто использовать две машки с разными методом МА например
Простое усреднение
Линейно-взвешенное усреднение
но это как говорится дело вкуса - а о вкусах не спорят ...