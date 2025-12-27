Напишу индикатор бесплатно - страница 36

Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.

добрый день.  предлагаю автоматизировть следующую стратегию - Мартин по тренду с локированием. после пересечения АО нулевой линии вверх открываем сделки на покупку с тп х пунктов.  при движении вверх и закрытии по тп открывается новая сделка тем же лотом.  при движении в обратную сторону открываем позиции через каждые у пунктов с уувеличенным лотом на z . при пересечении АО нулевой линии вниз выставляем лок, равный всем позициям на покупку и тут же открываем ордер на продажу.  при движении цены вниз сделка закрывается по тп и открывается новая с тем-же лотом,            при движении вверх открываем позиции с удвоенным лотом через каждые у пунктов. при пересечении АО нулевой линии вверх выставляем лок на все позиции на продажу и одновременно закрываем лок на позиции на покупку. тп для позиций на покупку ставим на безубыток между закрытой локирующей позицией и серией позиций на покупку,  чтобы при закрытии по тп получилась прибыль , компенсирующая убыток по локирующей позиции(если она будет в минусе). после закрытия по тп вновь открываются позиции на покупку с первоначальным лотом. и так пока не отключат советник. неплохо было бы реализовать страховочный вариант для резких скачков как дополнительную опцию: при открытии максимального количества сделок с удвоенным лотом или при превышении установленной просадки нужно выставить лок на серию убыточных сделок не дожидаясь пересечения АО нулевой линии.  после смены тренда и пересечении АО нулевой линии в обратную сторону локирующий ордер закрывается а порог максимальной просадки увеличивается на определенное число процентов. еще нужно обеспечить работу на малых тф ( 5 мин) , а тренд определять по АО на большом ( 60 мин).  
 

Здравствуйте

Можно ли индикатору RSI добавить сигналы, звуковой стандартный и графический (значёк) в подвал, в месте касания уровня. Когда цена в моменте касается уровня, Сигналы нужны только в реальном времени, предыдущие  должны удаляться после появления нового

 
Тоесть вы хотите заведомо перерисовку? И про историю не совсем понял, она будет ? Или стрелку только на первой/нулевой свече?
Уровней сколько? Пересечения какого типа для каждого?
 

К индикатору RSI приделать алёрты. Рабочие уровни 45 и 55.  Сигнал нужен, когда линия RSI коснется рабочего уровня в моменте, или пересекла его История  только на момент включения  терминала    Если сигнал пропустили надо чтоб оставался  значёк что было касание  Стратегия от часовых графиков поэтому сигналы не часто

 

А Вы Случайно советников не пишите??? Просто нужен гарантированно открывающий и закрывающий позиции советник обрабатывающий все ошибки сервера и т.д. С не большой логикойЮ ну дальше я сам или совместно можно будет допилить. Важно чтоб он надёжно обрабатывал все ошибкии доводил их до логического заключения..... В благодарность могу присоеденить к проекту....

Нет не советник  Стратегия  среднесрок поэтому  алетов  достаточно чтоб следить
 
стрелка обязательна ? а то ж она будет постоянно появляться и пропадать 

 

Добрый день. Есть у меня вот такой Индюк АМА. Мне нужно добавить к ней вторую АМА смещенную вперёд через параметр Shift (желательно что бы в Индюке этот Параметр присутствовал + что бы можно было бы задавать Параметры для второй АМА). 
Должно получится как на моём Скрине (Красная - это АМА. Зелёная - это вторая АМА смещенная вперёд)
На Скрине я сразу показываю наилучшие Настройки для АМА на Тайм-фрейме Н1.

как то так

глянул одни глазком ... если дать сдвиг больше 1 на первом баре начинает лажу показывать ... 

не пойму смысла - можно просто использовать две машки с разными методом МА например 

Простое усреднение

Линейно-взвешенное усреднение

т

но это как говорится дело вкуса -  а о вкусах не спорят ... 

