Могу только немного помочь, absolutely free.
Внизу индикатора две функции. В комментарии выводит значение самого индикатора и значение текущей точки на последней трендовой линии.
Разбирайтесь.
Спасибо,Алексей. Всего доброго.
Доброго времени суток!
Написал такой индикатор
Помогите подправить индикатор или подскажите как.
1) не знаю как задать точку отсчета "period01", чтоб индикатор с началом нового периода начинал с "iOpen".
2) не могу понять как использовать "iHighest", чтоб не использовать такие "кастыли"
Помогите пожалуйста.
А зачем написал?
А зачем написал?
Ищу закономерности...
если перенести в подвал выглядит так
Доброго времени суток!
Приветствую, Макар!
А для чего здесь цена открытия? Сразу брать экстремумы первого бара. Типа такого:Или я не правильно понял идею?
Я писал
1) не знаю как задать точку отсчета "period01", чтоб индикатор с началом нового периода начинал с "iOpen".
Сразу брать экстремумы первого бара это правильно и код Ваш после "else" я забираю. Спасибо.
А вот
не подходит, т.к. привязан к началу дня, а мне надо выбор "period01" - Н1;Н4; и так далее
Как вариант можно текущую дату делить на количество секунд в таймфрейме, а затем сравнивать полученное значение с предыдущим:
Вероятно, начало не будет синхронизировано с графиком, но отрезки времени будет считать правильно. Можно подумать, как синхронизировать первое начало отсчёта,
типа:
Не за что. Более короткая запись: